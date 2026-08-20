Antes do Rock in Rio, fãs capixabas do Stray Kids se reúnem com bingo e sorteios em Vila Velha

A poucos dias da apresentação do Stray Kids no Rock in Rio 2026, fãs capixabas do grupo sul-coreano terão um encontro especial em Vila Velha. A segunda edição do STAY DAY: THIS & THAT acontece no dia 6 de setembro, no Café Geek, em Santa Inês, Vila Velha, reunindo atividades inspiradas no universo do grupo e na cultura K-pop. O evento será dividido em dois turnos, das 10h às 14h e das 15h às 19h.





Conhecidos como STAYs, os fãs vão se reunir cinco dias antes de o Stray Kids subir ao palco do Rock in Rio, no dia 11 de setembro. O grupo foi anunciado como uma das principais atrações do festival e o encontro capixaba pretende funcionar como um "esquenta" para quem acompanha a banda. A programação também celebra o lançamento do álbum “This & That”, que dá nome à nova edição do evento.





Entre as atividades previstas está uma audição do novo trabalho do Stray Kids, acompanhada de uma seleção de sucessos da carreira. Os participantes também poderão confeccionar cartões personalizados em uma oficina de scrap card, participar de bingo temático e sorteios e aproveitar um espaço criado especialmente para fotos. Um álbum oficial do novo lançamento estará entre os itens sorteados.