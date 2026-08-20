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K-pop

Antes do Rock in Rio, fãs capixabas do Stray Kids se reúnem com bingo e sorteios em Vila Velha

Segunda edição do Stay Day acontece em setembro com audição do novo álbum, oficina, bingo, gastronomia temática e produtos feitos por fãs
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 11:01

Fãs de Stray Kids se reúnem em Vila Velha antes do Rock in Rio
Fãs de Stray Kids se reúnem em Vila Velha antes do Rock in Rio Isabella Leite, Karla Batistim e Larissa Lopes

A poucos dias da apresentação do Stray Kids no Rock in Rio 2026, fãs capixabas do grupo sul-coreano terão um encontro especial em Vila Velha. A segunda edição do STAY DAY: THIS & THAT acontece no dia 6 de setembro, no Café Geek, em Santa Inês, Vila Velha, reunindo atividades inspiradas no universo do grupo e na cultura K-pop. O evento será dividido em dois turnos, das 10h às 14h e das 15h às 19h.


Conhecidos como STAYs, os fãs vão se reunir cinco dias antes de o Stray Kids subir ao palco do Rock in Rio, no dia 11 de setembro. O grupo foi anunciado como uma das principais atrações do festival e o encontro capixaba pretende funcionar como um "esquenta" para quem acompanha a banda. A programação também celebra o lançamento do álbum “This & That”, que dá nome à nova edição do evento.


Entre as atividades previstas está uma audição do novo trabalho do Stray Kids, acompanhada de uma seleção de sucessos da carreira. Os participantes também poderão confeccionar cartões personalizados em uma oficina de scrap card, participar de bingo temático e sorteios e aproveitar um espaço criado especialmente para fotos. Um álbum oficial do novo lançamento estará entre os itens sorteados.

Segunda edição do Stay Day acontece em setembro
Segunda edição do Stay Day acontece em setembro Isabella Leite, Karla Batistim e Larissa Lopes

O evento também terá gastronomia temática e uma feira de produtos fanmade, ou seja, peças desenvolvidas por fãs, além de produtos de comerciantes locais. A proposta acompanha um movimento que vem ganhando espaço entre o público jovem capixaba: encontros presenciais criados em torno de artistas do K-pop, nos quais a experiência de fã ultrapassa o consumo da música e envolve dança, colecionismo, moda, gastronomia e produção de conteúdo.

Serviço

STAY DAY: THIS & THAT – 2ª edição
Quando: 6 de setembro (domingo)
Horários: 1º turno, das 10h às 14h; 2º turno, das 15h às 19h
Onde: Café Geek – Rua São Marcos, 127, Santa Inês, Vila Velha
Ingressos: disponíveis pelo site Sympla, com vagas limitadas
Classificação: menores de 14 anos devem estar acompanhados por responsável legal

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