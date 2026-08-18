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Música

Cantor capixaba Marcos Almeida lança novo single em parceria com Vitor Kley

Novo single faz parte do álbum “Todo Santo Dia” e reúne os artistas em uma faixa marcada pela leveza, alegria e animação
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 18:14

Cantor capixaba Marcos Almeida faz parceria com Victor Kley em novo single
Cantor capixaba Marcos Almeida faz parceria com Victor Kley em novo single Diego Ruahn/Murilo Amancio

O cantor capixaba Marcos Almeida se uniu a Vitor Kley em “Varandas”, novo single lançado nesta terça-feira (18). A parceria aposta na leveza e na proximidade entre os artistas, características que também aparecem na construção musical da faixa. 


A música integra o álbum "Todo Santo Dia" e chega às plataformas digitais como um dueto animado, com clima de alegria e celebração.


“Não poderia ser outra pessoa curtindo nessa varanda comigo, porque o Vitor, para mim, é o artista que mais leva a sério esse lance de esperança. Ele é a materialização desse sol, dessa alegria, e é contagiante. Se você está junto dele, você fica bem”, diz Marcos.


A participação de Vitor Kley trouxe novos caminhos para a produção, que já estava concluída quando a parceria surgiu. O convite surgiu após uma reunião virtual entre os artistas, momento em que Marcos apresentou a música ao cantor. Ao conhecer a composição, ele se identificou imediatamente com a proposta e demonstrou interesse em participar.


“Pra mim é um grande prazer, honra e privilégio poder estar ao lado do Marcos em Varandas, e que faça bem a muita gente, assim como o trabalho do Marcos faz bem pra mim e pra todas as pessoas que admiram o trabalho dele. Quero muito ver essa música ao vivo, vai ser uma energia daquelas”, ressalta Vitor Kley.

Ouça "Varandas"

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