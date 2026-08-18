ECA digital: o que muda na lei para influenciadores mirins?

O ECA Digital traz para as redes uma fiscalização que já fazia parte de produções artísticas tradicionais. A criança pode criar, se expressar e participar de conteúdos , mas sua imagem não deve ser tratada como um recurso comercial disponível sem limites. Para perfis familiares que transformaram a rotina dos filhos em negócio, a regularização deixa de ser uma precaução e passa a integrar as regras da atividade.