AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Águia Branca renova frota e compra 45 ônibus; 35 são de dois pisos

Alguns desses coletivos, comprados da Marcopolo, vão operar no Espírito Santo

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 17:11

Públicado em 

02 out 2026 às 17:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Modelo de ônibus Double Decker (DD) comprado pela Águia Branca
Modelo de ônibus Double Decker (DD) comprado pela Águia Branca Águia Branca/Divulgação

A Águia Branca, grupo capixaba que está completando 80 anos, foi às compras para renovar sua frota. A empresa adquiriu 45 novos ônibus Marcopolo G8 em 2026, sendo que 25 foram entregues no primeiro semestre e 20 serão entregues até dezembro.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


 A compra, cujo valor não foi divulgado, inclui 35 ônibus Double Decker (DD), modelo de dois pisos que amplia a capacidade de passageiros, e 10 veículos com chassi Mercedes-Benz O 500 RSD, desenvolvido para operações rodoviárias de média e longa distância. 


Os novos ônibus contam com tecnologias voltadas à eficiência operacional e itens de segurança e conforto, que contribuem para a condução dos motoristas e a experiência dos passageiros. 


Alguns desses coletivos vão operar no Espírito Santo, de acordo com a assessoria da Águia Branca, mas a empresa não divulgou rotas nem as cidades que serão atendidas, bem como a configuração dos ônibus.


Veja Também 

O mapa de bairros da área urbana de Castelo

Cidade do ES “arruma a casa”, dá nome a bairros e define limites em lei

O padre Zaelton da Costa Nascimento, que está em Viana, será pároco na Glória, em Vila Velha

Escolhido o substituto do padre do ES que vai virar bispo

Rota do Inhame passará pelo distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves

Nova rota da riqueza no ES passará por três municípios

O cantor Zé Elias faz a entrega do cachê ao Centro Juvenil Salesiano

Cantor doa seu cachê para instituições sociais no ES

Ônibus da Águia Branca, uma das maiores empresas rodoviárias de passageiros do país

Águia Branca ganha duas novas linhas de ônibus; mas perde também

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Grupo Águia Branca Ônibus Transporte Transporte público
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições 2026: veja os horários dos shoppings da Grande Vitória no domingo
Imagem de destaque
Atividade física e saúde mental: confira os melhores exercícios para controlar o estresse e a ansiedade
Verificação feita pelo Comprova
Vídeo de carteiro entregando propaganda do PT omite contexto sobre Mala Direta; entenda serviço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados