Águia Branca renova frota e compra 45 ônibus; 35 são de dois pisos

A Águia Branca, grupo capixaba que está completando 80 anos, foi às compras para renovar sua frota. A empresa adquiriu 45 novos ônibus Marcopolo G8 em 2026, sendo que 25 foram entregues no primeiro semestre e 20 serão entregues até dezembro.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





A compra, cujo valor não foi divulgado, inclui 35 ônibus Double Decker (DD), modelo de dois pisos que amplia a capacidade de passageiros, e 10 veículos com chassi Mercedes-Benz O 500 RSD, desenvolvido para operações rodoviárias de média e longa distância.





Os novos ônibus contam com tecnologias voltadas à eficiência operacional e itens de segurança e conforto, que contribuem para a condução dos motoristas e a experiência dos passageiros.





Alguns desses coletivos vão operar no Espírito Santo, de acordo com a assessoria da Águia Branca, mas a empresa não divulgou rotas nem as cidades que serão atendidas, bem como a configuração dos ônibus.



