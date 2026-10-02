Cidade do ES “arruma a casa”, dá nome a bairros e define limites em lei

Foi sancionada em Castelo a lei municipal que estabelece oficialmente a denominação e a delimitação dos bairros da área urbana do município. Com a nova legislação, o território urbano da cidade do Sul do Espírito Santo passa a ser oficialmente dividido em 32 bairros, cujos limites estão definidos em mapas anexados à lei.





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Os bairros oficialmente reconhecidos são: Aracuí, Baixa Itália, Bela Vista, Caparaó, Castelo III, Cava-Roxa, Centro, Esplanada, Exposição, Garagem, Independência, Jardim Primavera, Jardins, Maravilha, Niterói, Nossa Senhora Aparecida, Pantanal, Pedra Luz, Pouso Alto, Prainha, Santa Bárbara, Santa Fé, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Andrezinho, São Miguel, Vila Barbosa, Vila Izabel, Vila Nova, Vista do Rio, Vista Linda e Volta Redonda.