Cidade do ES “arruma a casa”, dá nome a bairros e define limites em lei

Foi sancionada em Castelo a lei municipal que estabelece oficialmente a denominação e a delimitação dos bairros da área urbana do município. Com a nova legislação, o território urbano da cidade do Sul do Espírito Santo passa a ser oficialmente dividido em 32 bairros, cujos limites estão definidos em mapas anexados à lei.
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Os bairros oficialmente reconhecidos são: Aracuí, Baixa Itália, Bela Vista, Caparaó, Castelo III, Cava-Roxa, Centro, Esplanada, Exposição, Garagem, Independência, Jardim Primavera, Jardins, Maravilha, Niterói, Nossa Senhora Aparecida, Pantanal, Pedra Luz, Pouso Alto, Prainha, Santa Bárbara, Santa Fé, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Andrezinho, São Miguel, Vila Barbosa, Vila Izabel, Vila Nova, Vista do Rio, Vista Linda e Volta Redonda.
“Não se trata de criação, e sim organização. Nunca tivemos lei delimitando corretamente os bairros. Os locais com novas nomenclaturas são para organizar a cidade, porque havia áreas que já existiam e nunca foram organizadas”, explica o prefeito João Paulo Nali (Republicanos).
A medida estabelece uma referência territorial oficial para o planejamento urbano, a gestão administrativa, a prestação de serviços públicos e a organização de informações e dados do município.
A lei também prevê que os órgãos e entidades da administração pública municipal atualizem gradualmente seus mapas, sistemas, cadastros e documentos, adequando-os às novas denominações e delimitações territoriais.
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