AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Cidade do ES “arruma a casa”, dá nome a bairros e define limites em lei

“Havia áreas que já existiam e nunca foram organizadas”, explica o prefeito

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 03:15

Públicado em 

02 out 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O mapa de bairros da área urbana de Castelo
O mapa de bairros da área urbana de Castelo PMC/Divulgação

Foi sancionada em Castelo a lei municipal que estabelece oficialmente a denominação e a delimitação dos bairros da área urbana do município. Com a nova legislação, o território urbano da cidade do Sul do Espírito Santo passa a ser oficialmente dividido em 32 bairros, cujos limites estão definidos em mapas anexados à lei.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


Os bairros oficialmente reconhecidos são: Aracuí, Baixa Itália, Bela Vista, Caparaó, Castelo III, Cava-Roxa, Centro, Esplanada, Exposição, Garagem, Independência, Jardim Primavera, Jardins, Maravilha, Niterói, Nossa Senhora Aparecida, Pantanal, Pedra Luz, Pouso Alto, Prainha, Santa Bárbara, Santa Fé, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Andrezinho, São Miguel, Vila Barbosa, Vila Izabel, Vila Nova, Vista do Rio, Vista Linda e Volta Redonda.

Veja Também 

Rota do Inhame passará pelo distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves

Nova rota da riqueza no ES passará por três municípios

“Não se trata de criação, e sim organização. Nunca tivemos lei delimitando corretamente os bairros. Os locais com novas nomenclaturas são para organizar a cidade, porque havia áreas que já existiam e nunca foram organizadas”, explica o prefeito João Paulo Nali (Republicanos).


 A medida estabelece uma referência territorial oficial para o planejamento urbano, a gestão administrativa, a prestação de serviços públicos e a organização de informações e dados do município.


A lei também prevê que os órgãos e entidades da administração pública municipal atualizem gradualmente seus mapas, sistemas, cadastros e documentos, adequando-os às novas denominações e delimitações territoriais.

Veja Também 

Assembleia do Sindicato dos Ferroviários ES/MG

Grande sindicato do ES vai sortear 2 carros 0km e 200 TVs

Josi Fabres (no centro) com parte da sua equipe de segurança portuária

Mulher realiza sonho e faz história no sistema portuário capixaba

Câmera de videomonitoramento capta o momento em que um homem furta fios externos da mercearia

O desabafo de um empresário furtado pela 3ª vez na Praia do Canto

A Festa das Flores é realizada anualmente em novembro (Imagem: Sieghard M. Ennulat | Shutterstock)

Prefeitura cancela tradicional festa nas montanhas capixabas

O cantor Zé Elias faz a entrega do cachê ao Centro Juvenil Salesiano

Cantor doa seu cachê para instituições sociais no ES

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Castelo Urbanismo Sul do Espírito Santo Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papo de Eleições com Vitor Vogas, Letícia Gonçalves e Fernanda Queiroz - 1º/10/2026
Live: colunistas de A Gazeta analisam nova pesquisa Quaest para governo e Senado no ES
Imagem de destaque
Mulher que estava na garupa de moto morre após colisão com carreta na BR 101
Imagem de destaque
Por que a Espanha, que construía casas demais, vive hoje uma grave crise de moradia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados