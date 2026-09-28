O desabafo de um empresário furtado pela 3ª vez na Praia do Canto

Até quando?





Desta vez, não levaram os fios. O prejuízo material foi pequeno. O desgaste, não.





Às 2h17 desta madrugada, as câmeras da Belmiro registraram um homem puxando e danificando a fiação externa da loja.





Por volta das 4h, acordei por acaso, olhei as câmeras e percebi que ele ainda estava na porta. Acionei o 190, fui até as proximidades e aguardei a polícia.





A Polícia Militar chegou rapidamente, garantiu minha segurança, abordou o homem e o retirou dali. Meu agradecimento aos policiais que nos atenderam.





Este post reúne três registros na mesma loja: em 2024 e 2025, o mesmo homem; em 2026, outra pessoa.





Três registros. Duas pessoas. A mesma loja.





Para quem olha de fora, hoje foram apenas alguns fios puxados. Para mim, é mais uma madrugada perdida, o prejuízo acumulado, a preocupação com a equipe que chega cedo e a insegurança de não saber quando acontecerá novamente.





Sou dono de uma pequena empresa. Todos os dias a gente abre as portas, mantém empregos, paga fornecedores e impostos e trabalha para receber bem cada pessoa que chega até aqui.





Mas falo também como pai. A Praia do Canto é onde moro, trabalho e onde minhas filhas estudam. Não é só a loja que me preocupa. É pensar na minha esposa e nas minhas filhas circulando pelo mesmo bairro e convivendo com essa insegurança.





Toda vez que acontece algo assim, dá vontade de desistir. Por alguns momentos, parece que todo o esforço para manter as portas abertas, gerar empregos e fazer as coisas certas não vale a pena.





Depois, a gente respira, abre a loja e continua. Mas o desgaste fica.





Haja resiliência.





Quem está em situação de rua precisa de cuidado, assistência e dignidade. Mas isso não significa que agressividade, intimidação e danos devam ser ignorados.





Quem trabalha, empreende, mora e circula pela cidade também precisa de proteção. Uma necessidade não anula a outra.





A polícia nos atendeu e fez o seu trabalho. Mas, para quem vive o problema na ponta, a repetição mostra que a resposta, como um todo, ainda não é suficiente.





Não dá para aceitar que isso continue acontecendo como se fosse normal.





O dano de hoje foi pequeno.





O problema não.