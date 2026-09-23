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Coluna Leonel Ximenes

Presos do ES agora têm transporte gratuito após cumprir pena

Ação tem como objetivo reintegrar o ex-presidiário por meio do acesso à assistência social, saúde, educação e trabalho

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

23 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo
Entrada do Complexo Penitenciário de Viana Reprodução/TV Gazeta

Os internos que deixam o sistema prisional capixaba agora têm transporte rodoviário gratuito para retornar aos seus municípios de origem. Pelo menos 200 detentos já foram beneficiados. 


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A medida foi viabilizada após acordo em uma ação civil pública movida pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo  (DPES). Com a conciliação, o governo do Estado contratou uma empresa de transporte rodoviário para oferecer passagens gratuitas, e de forma contínua, aos egressos do sistema prisional.


A iniciativa surgiu após a Defensoria identificar um problema recorrente: muitos detentos cumprem pena em unidades distantes de onde moram e, ao receberem o alvará de soltura, não têm dinheiro para voltar. Sem recursos, permaneciam no município do presídio, em situação de vulnerabilidade.

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Segundo o defensor público Rafael Vianna Mury, do Núcleo de Direitos Humanos, garantir o transporte é condição básica para o recomeço: “Quando uma pessoa deixa o sistema prisional, ela precisa ter condições de voltar para casa e retomar sua vida. Garantir esse retorno significa também facilitar o reencontro com a família e o acesso à rede de serviços que pode ajudar a pessoa a recomeçar”.


A ação está alinhada à Política Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional (Pnape), que prevê apoio à reintegração por meio do acesso à assistência social, saúde, educação e trabalho, contribuindo para a redução da reincidência.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Preso Sistema prisional Transporte Transporte público Defensoria Pública do ES Governo do ES Direitos humanos
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