Presos do ES agora têm transporte gratuito após cumprir pena

Os internos que deixam o sistema prisional capixaba agora têm transporte rodoviário gratuito para retornar aos seus municípios de origem. Pelo menos 200 detentos já foram beneficiados.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





A medida foi viabilizada após acordo em uma ação civil pública movida pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES). Com a conciliação, o governo do Estado contratou uma empresa de transporte rodoviário para oferecer passagens gratuitas, e de forma contínua, aos egressos do sistema prisional.





A iniciativa surgiu após a Defensoria identificar um problema recorrente: muitos detentos cumprem pena em unidades distantes de onde moram e, ao receberem o alvará de soltura, não têm dinheiro para voltar. Sem recursos, permaneciam no município do presídio, em situação de vulnerabilidade.