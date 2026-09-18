Leilão com bilionário no ES terá carro de R$ 700 mil e camisa do Fla autografada

Tem bilionário na plateia e artigos de luxo no salão. O leilão beneficente do Instituto TKare, que será realizado no Iate Clube do Espírito Santo (Ices) na próxima quarta-feira (23), às 19h, além da presença do empresário Pedro Lourenço, dono da rede de Supermercados BH e do time do Cruzeiro (MG), terá itens valiosos para serem arrematados.
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Entre os principais destaques está uma Range Rover 2023/2023, que poderá ser arrematada a partir de R$ 700 mil, jet ski, moto elétrica, obras de arte e moda, entre outros itens exclusivos.
E, como não poderia faltar futebol em uma noite que contará com a presença do cruzeirense Pedro Lourenço, o clube mineiro também estará representado entre os lotes. Uma camisa do time autografada pelos jogadores, doada especialmente para a causa, estará entre os itens que irão a leilão.
Os apaixonados por futebol encontrarão ainda uma verdadeira peça de colecionador: uma camisa do Flamengo autografada pelo eterno craque Zico. Também estarão disponíveis uma camisa do Fluminense autografada por Ganso, camisas autografadas do Botafogo e uma faixa de campeão carioca do Fluminense.
A seleção de lotes inclui obras de arte, artigos de moda, vouchers, experiências e procedimentos, formando um leilão bastante diversificado.
Além das arrematações, os convidados serão recebidos com um coquetel especial assinado por um chef, tendo como cenário a vista privilegiada do Iate Clube, local do evento.
O Instituto TKare, por meio do projeto Melhor Infância, atende aproximadamente 200 crianças na Barra do Jucu, em Vila Velha.O objetivo é combater a subnutrição infantil e levar suporte nutricional a crianças que precisam de cuidados especiais.
O trabalho alcança ainda 50 crianças com doenças crônicas, em tratamento no Hospital Infantil de Vitória, cujas famílias são assistidas e acompanhadas durante esse processo.
O evento também terá participação on-line, permitindo que pessoas de todo o Brasil ofertem seus lances no leilão que será conduzido pela leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, da HD Leilões.
Todos os itens poderão ser conhecidos antecipadamente no site da HD Leilões, com fotos, descrições, valores, detalhes e informações sobre cada lote. Pela plataforma, interessados de qualquer lugar do Brasil também poderão acompanhar o leilão e ofertar seus lances.
Leilão Beneficente Instituto TKare
Data: 23 de setembro de 2026
Horário: 19h
Local: Iate Clube do ES (Praia do Canto, Vitória)
Modalidade: presencial e on-line
Leiloeira oficial: Hidirlene Duszeiko
Mais informações: HD Leilões
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