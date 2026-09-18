Leilão com bilionário no ES terá carro de R$ 700 mil e camisa do Fla autografada

Tem bilionário na plateia e artigos de luxo no salão. O leilão beneficente do Instituto TKare, que será realizado no Iate Clube do Espírito Santo (Ices) na próxima quarta-feira (23), às 19h, além da presença do empresário Pedro Lourenço, dono da rede de Supermercados BH e do time do Cruzeiro (MG), terá itens valiosos para serem arrematados.





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Entre os principais destaques está uma Range Rover 2023/2023, que poderá ser arrematada a partir de R$ 700 mil, jet ski, moto elétrica, obras de arte e moda, entre outros itens exclusivos.





E, como não poderia faltar futebol em uma noite que contará com a presença do cruzeirense Pedro Lourenço, o clube mineiro também estará representado entre os lotes. Uma camisa do time autografada pelos jogadores, doada especialmente para a causa, estará entre os itens que irão a leilão.