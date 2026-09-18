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Renata Rasseli

Carolina Neves recebe Virgínia Weinberg em bate-papo sobre ciência e brasilidade

A designer recebeu da fundadora da Olera, marca de dermocosméticos que usa bioativos da Amazônia na formulação de seus produtos, nesta terça-feira (15) e quarta-feira (16), em Vitória

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

18 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Ricardo Silveira, Virginia Weinberg, Karla Lessa, Carolina Neves
Ricardo Silveira, Virginia Weinberg, Karla Lessa, Carolina Neves: tarde de joias e dermocosméticos em Vitória.  Lucas Kiaw e Mafê Martin

Nossa designer de joias Carolina Neves abriu as portas de sua casa e do seu ateliê para receber Virgínia Weinberg, fundadora da Olera, marca de dermocosméticos que usa bioativos da Amazônia na formulação de seus produtos. Foi a segunda vez que a Olera veio a Vitória, e desta vez com novidades. 


O encontro reuniu profissionais de saúde para conhecer os lançamentos da marca, entre eles o Creme Regenerador com TI35®, complexo antioxidante exclusivo derivado da semente de açaí com 14 bioativos concentrados e patente própria, e o Lip Balm Defense, máscara labial regeneradora com proteção solar e ação antioxidante com óleo de açaí. 


A sinergia entre as duas marcas é natural, com essência brasileira, valorização da origem e muito rigor no que se produz. "O Brasil é tão desejado lá fora, e eu acredito que é nossa responsabilidade valorizar o que é nosso. Me emociona ver mulheres à frente de negócios tão sérios e autorais, construindo marcas com propósito. Tudo que eu amo e acredito, eu quero trazer pra minha comunidade”, disse a designer de joias Carolina Neves.

Virgínia completou com a filosofia que guia a Olera: “Não acredito em rotinas complicadas. Acredito em produtos de qualidade que respeitam a pele e celebram a biodiversidade brasileira, simples de usar, desenvolvidos com ciência e pensados para durar.”

Debate
Fernando Saliba, Paulo Baraona, Renan Chieppe, Idalberto Moro e Simone Garcia
Fernando Saliba, diretor-presidente do ES em Ação, Paulo Baraona, coordenador do FEF e presidente da Findes, Renan Chieppe, presidente da Fetransportes, Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES, e Simone Garcia, superintendente da Fetransportes, marcaram presença na segunda edição do Diálogos com o Setor Produtivo, realizado pelo Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo (FEF), desta vez com candidatos capixabas ao Senado.  Thiago Guimarães

No Cais das Artes

Encontro das Chefs em Vix

O Encontro das Chefs, único festival gastronômico do Brasil dedicado exclusivamente à cozinha feita por mulheres, ganha novo endereço em 2026. Pela primeira vez, o evento ocupa o Cais das Artes, em Vitória, de 23 a 25 de outubro, com o tema “Da terra à mesa”. A programação reúne aulas-show com chefs renomadas, oficinas e experiências que aproximam a gastronomia, cultura e empreendedorismo feminino. A proposta é celebrar a trajetória dos alimentos, do campo e do mar ao prato, valorizando também as mulheres que movimentam essa cadeia. A programação completa e as inscrições serão divulgadas em breve nos canais oficiais do festival.

IA em pauta
Ricardo Monteiro, Carla Ribeiro, Paula Rody, Caio Valença, Evandro Vieira e Samuel Mucida

Paula Rody recebeu corretores e profissionais do mercado imobiliário na Casa Invite, em Vitória, na quarta-feira (16), para a segunda edição do Horizontes, projeto da Invite Inc. dedicado a temas que vêm transformando o setor. Desta vez, a inteligência artificial esteve no centro da conversa, com uma programação voltada às possibilidades de uso da tecnologia na rotina profissional. O encontro foi conduzido por Gabriel Fontoura, gerente de Tecnologia e Processos da Invite Inc., e Marcela Wynna, gerente da House, que mostraram na prática como ferramentas de IA podem apoiar diferentes atividades, da pesquisa e organização de informações à produção de conteúdos e criação de prompts. Na foto: Ricardo Monteiro, Carla Ribeiro, Paula Rody, Caio Valença, Evandro Vieira e Samuel Mucida.

 Matheus Washington

Tênis

Meligeni vem aí

A lenda do tênis Fernando Meligeni desembarca no Espírito Santo em outubro para comandar clínicas de tênis na inauguração das quadras de saibro do Taj Home Resort, que levarão seu nome. O semifinalista de Roland Garros vai orientar turmas de crianças e adultos em duas quadras construídas sob rigorosas especificações profissionais da modalidade. A tarde de esporte e convivência para convidados terá cerimonial de Stella Miranda e catering do Buffet Karla Brandão, antecipando o clima de entrega do oásis de luxo de Vila Velha, agendada para dezembro.

Na Serra
Leonelle Lamas e Ildo Steffen
Com casa cheia, o 237º Café de Negócios da Ases reuniu cerca de 200 empresários, gestores e profissionais, na terça-feira (15), no Steffen Centro de Eventos, na Serra. A edição, comandada pela presidente da entidade, Leonelle Lamas, colocou em pauta a comunicação como ferramenta estratégica para a gestão dos negócios, liderança de equipes e relacionamento com clientes. Na foto: Leonelle Lamas e Ildo Steffen. Fabrício Lima

Brasil Influencer 2026
O empresário Johnathan Alves, presidente da Ybera, está a mil por hora com a organização da Brasil Influencer, maior evento de creators da América Latina, que se realiza em São Paulo, n o Vibra, nos dias 29 e 30 de outubro. O evento deverá reunir mais de 4 mil influencers de todo o país, numa imersão de dois dias, com programação de mais de 10 palestrantes. O tema do evento este ano será "Toda tela é um palco", com palestras sobre criação de conteúdo em diferentes redes sociais, uso de IA e storytelling. O Brasil Influencer é organizado pela Ybera, empresa capixaba que atua em mais de 50 países, e é preparado para influenciadores e criadores de conteúdo.


Cultura milenar

A Casa do Lai, comandada com carinho por Suki Lam no Pontal de Camburi, abre as portas neste sábado (19) para a III Festa do Rei Macaco Wukong e Festa da Lua. Inspirado na lendária obra chinesa Jornada ao Oeste, o encontro gratuito promete movimentar a tarde capixaba com Dança do Dragão, Tai Chi, gastronomia oriental e caligrafia milenar.


Em Ribeirão Preto

A advogada Lidia Lorenzoni, com atuação em Direito Administrativo e licitações, desembarca em Ribeirão Preto (SP) neste sábado (19) para representar o Espírito Santo no MOP Experience. O evento exclusivo reúne profissionais do Direito de todo o país para um dia de imersão sobre comunicação de alto valor, posicionamento estratégico e inovação na advocacia contemporânea.

Conexão SP

Irani Francischetto, CEO do Cedoes, é um dos destaques da programação do 3º Encontro Anual da ACESSE (Associação Brasileira de Centros de Pesquisa Clínica), que movimenta o Hotel Meliá Ibirapuera, em São Paulo. A executiva capixaba sobre ao palco para discutir a sustentabilidade dos centros diante das novas dinâmicas operacionais do mercado de estudos clínicos. 

Arte
Clara Pignaton, Ivana Izoton e Tatiana Coutinho
Clara Pignaton, Ivana Izoton e Tatiana Coutinho durante a Art Tour promovida por Ivana na Particular Galeria, em Vitória, em visita à exposição coletiva “Saber de cor o silêncio”.  Elo Comunicação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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