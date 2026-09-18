Carolina Neves recebe Virgínia Weinberg em bate-papo sobre ciência e brasilidade

Nossa designer de joias Carolina Neves abriu as portas de sua casa e do seu ateliê para receber Virgínia Weinberg, fundadora da Olera, marca de dermocosméticos que usa bioativos da Amazônia na formulação de seus produtos. Foi a segunda vez que a Olera veio a Vitória, e desta vez com novidades.





O encontro reuniu profissionais de saúde para conhecer os lançamentos da marca, entre eles o Creme Regenerador com TI35®, complexo antioxidante exclusivo derivado da semente de açaí com 14 bioativos concentrados e patente própria, e o Lip Balm Defense, máscara labial regeneradora com proteção solar e ação antioxidante com óleo de açaí.





A sinergia entre as duas marcas é natural, com essência brasileira, valorização da origem e muito rigor no que se produz. "O Brasil é tão desejado lá fora, e eu acredito que é nossa responsabilidade valorizar o que é nosso. Me emociona ver mulheres à frente de negócios tão sérios e autorais, construindo marcas com propósito. Tudo que eu amo e acredito, eu quero trazer pra minha comunidade”, disse a designer de joias Carolina Neves.



Virgínia completou com a filosofia que guia a Olera: “Não acredito em rotinas complicadas. Acredito em produtos de qualidade que respeitam a pele e celebram a biodiversidade brasileira, simples de usar, desenvolvidos com ciência e pensados para durar.”