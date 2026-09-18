Carolina Neves recebe Virgínia Weinberg em bate-papo sobre ciência e brasilidade

Nossa designer de joias Carolina Neves abriu as portas de sua casa e do seu ateliê para receber Virgínia Weinberg, fundadora da Olera, marca de dermocosméticos que usa bioativos da Amazônia na formulação de seus produtos. Foi a segunda vez que a Olera veio a Vitória, e desta vez com novidades.
O encontro reuniu profissionais de saúde para conhecer os lançamentos da marca, entre eles o Creme Regenerador com TI35®, complexo antioxidante exclusivo derivado da semente de açaí com 14 bioativos concentrados e patente própria, e o Lip Balm Defense, máscara labial regeneradora com proteção solar e ação antioxidante com óleo de açaí.
A sinergia entre as duas marcas é natural, com essência brasileira, valorização da origem e muito rigor no que se produz. "O Brasil é tão desejado lá fora, e eu acredito que é nossa responsabilidade valorizar o que é nosso. Me emociona ver mulheres à frente de negócios tão sérios e autorais, construindo marcas com propósito. Tudo que eu amo e acredito, eu quero trazer pra minha comunidade”, disse a designer de joias Carolina Neves.
Virgínia completou com a filosofia que guia a Olera: “Não acredito em rotinas complicadas. Acredito em produtos de qualidade que respeitam a pele e celebram a biodiversidade brasileira, simples de usar, desenvolvidos com ciência e pensados para durar.”
No Cais das Artes
Encontro das Chefs em Vix
O Encontro das Chefs, único festival gastronômico do Brasil dedicado exclusivamente à cozinha feita por mulheres, ganha novo endereço em 2026. Pela primeira vez, o evento ocupa o Cais das Artes, em Vitória, de 23 a 25 de outubro, com o tema “Da terra à mesa”. A programação reúne aulas-show com chefs renomadas, oficinas e experiências que aproximam a gastronomia, cultura e empreendedorismo feminino. A proposta é celebrar a trajetória dos alimentos, do campo e do mar ao prato, valorizando também as mulheres que movimentam essa cadeia. A programação completa e as inscrições serão divulgadas em breve nos canais oficiais do festival.
Tênis
Meligeni vem aí
A lenda do tênis Fernando Meligeni desembarca no Espírito Santo em outubro para comandar clínicas de tênis na inauguração das quadras de saibro do Taj Home Resort, que levarão seu nome. O semifinalista de Roland Garros vai orientar turmas de crianças e adultos em duas quadras construídas sob rigorosas especificações profissionais da modalidade. A tarde de esporte e convivência para convidados terá cerimonial de Stella Miranda e catering do Buffet Karla Brandão, antecipando o clima de entrega do oásis de luxo de Vila Velha, agendada para dezembro.
Brasil Influencer 2026
O empresário Johnathan Alves, presidente da Ybera, está a mil por hora com a organização da Brasil Influencer, maior evento de creators da América Latina, que se realiza em São Paulo, n o Vibra, nos dias 29 e 30 de outubro. O evento deverá reunir mais de 4 mil influencers de todo o país, numa imersão de dois dias, com programação de mais de 10 palestrantes. O tema do evento este ano será "Toda tela é um palco", com palestras sobre criação de conteúdo em diferentes redes sociais, uso de IA e storytelling. O Brasil Influencer é organizado pela Ybera, empresa capixaba que atua em mais de 50 países, e é preparado para influenciadores e criadores de conteúdo.
Cultura milenar
A Casa do Lai, comandada com carinho por Suki Lam no Pontal de Camburi, abre as portas neste sábado (19) para a III Festa do Rei Macaco Wukong e Festa da Lua. Inspirado na lendária obra chinesa Jornada ao Oeste, o encontro gratuito promete movimentar a tarde capixaba com Dança do Dragão, Tai Chi, gastronomia oriental e caligrafia milenar.
Em Ribeirão Preto
A advogada Lidia Lorenzoni, com atuação em Direito Administrativo e licitações, desembarca em Ribeirão Preto (SP) neste sábado (19) para representar o Espírito Santo no MOP Experience. O evento exclusivo reúne profissionais do Direito de todo o país para um dia de imersão sobre comunicação de alto valor, posicionamento estratégico e inovação na advocacia contemporânea.
Conexão SP
Irani Francischetto, CEO do Cedoes, é um dos destaques da programação do 3º Encontro Anual da ACESSE (Associação Brasileira de Centros de Pesquisa Clínica), que movimenta o Hotel Meliá Ibirapuera, em São Paulo. A executiva capixaba sobre ao palco para discutir a sustentabilidade dos centros diante das novas dinâmicas operacionais do mercado de estudos clínicos.
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