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Renata Rasseli

Instituto Ponte celebra 12 anos com encontro em Vitória

Encontro no Teatro Universitário da Ufes reuniu mais de 500 pessoas no último sábado (12) para comemorar o alcance de mais de 700 jovens atendidos pelo programa

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

16 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Bartira Almeida entre os alunos do Instituto Ponte Rafaelle, Lucas e Luiza
Bartira Almeida entre os alunos do Instituto Ponte Rafaelle, Lucas e Luiza Divulgação
Para comemorar seus 12 anos, o Instituto Ponte reuniu cerca de 530 pessoas, entre alunos, ex-alunos, famílias, parceiros e voluntários, na tradicional “Festança IP”, realizada no último sábado (12), no Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O encontro celebrou a trajetória da organização, que já conectou 718 jovens talentos em situação de vulnerabilidade social à educação de excelência e que conta, atualmente, com 166 alunos cursando o ensino superior. 
Festa
Camila Queiroz, Roberta Lacerda e Paula Segui na Resenha da Tia Penha, no último domingo (13), no La Isla Marina Club ,em Vitória.
Camila Queiroz, Roberta Lacerda e Paula Segui na Resenha da Tia Penha, no domingo (13), no La Isla Marina Club, em Vitória. Roberta produziu a festa realizada com o Tia Penha Tours como esquenta para programação de janeiro de 2027. Camilla Baptistin

Exposição

Picasso é sucesso em Vitória

A arte de Pablo Picasso está, literalmente, fazendo bonito em Vitória. Promovida pelo Sesc-ES em comemoração aos seus 80 anos, a exposição “Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo” já recebeu 20 mil visitantes em apenas 19 dias no Palácio Anchieta. Gratuita, a mostra reúne 120 obras e vai muito além das pinturas do mestre espanhol, com cerâmicas, fotografias de Robert Capa e dois conjuntos especiais dedicados às artistas Dora Maar e Françoise Gilot. Um dos grandes momentos é o registro de Maar acompanhando a criação de Guernica. Para quem ainda não conferiu, fica o convite: a exposição segue aberta até 16 de outubro.

Corrida
corrida Rio Branco
A manhã de domingo foi de esporte e celebração na Praia de Camburi, com a primeira edição da Corrida do Rio Branco, que reuniu 1.800 corredores. Patrocinadora da prova, a São Bernardo Samp esteve representada pelos diretores da Athena Saúde Fernando Aguiar e Diego Viana, que prestigiaram o evento ao lado do CEO do Rio Branco, Renato Antunes. A parceria uniu esporte, saúde e a paixão pelo futebol capixaba em uma manhã de confraternização na orla de Vitória. Divulgação

Lançamento

Stock Car em livro

A ArcelorMittal convida para o lançamento do livro Novo Stock Car – do Projeto às Pistas, de Luca Bassani, que revela, em imagens, os bastidores do desenvolvimento dos carros da nova geração da principal categoria do automobilismo nacional.Será nesta sexta-feira (18), às 19h30, no Shopping Vitória.  A obra também destaca a presença do aço no motorsport, contribuindo para avanços em segurança, sustentabilidade e tecnologia. O evento contará ainda com a exibição exclusiva da Safety Cage e do Carro Madrinha da Stock Car, proporcionando uma experiência única de conhecer de perto essas máquinas.

No Rio
Marcelo Uliana ao lado do chef Rodrigo Mansilla no maior complexo de alimentação do Rock in Rio
O presidente da Abrasel-ES e idealizador do Food 360, Marcelo Uliana, conheceu de perto os bastidores do Gourmet Square, maior complexo de alimentação do Rock in Rio. A convite da Rational e acompanhado pelo chef Rodrigo Mansilla, ele conferiu a operação de oito restaurantes funcionando simultaneamente para atender milhares de pessoas por dia. A visita foi uma imersão em gestão, planejamento, tecnologia e soluções para cozinhas de alta performance. Divulgação

Giro europeu
O cirurgião plástico Ariosto Santos desembarcou, em 15 de setembro, em Paris para abrir uma temporada estratégica que une medicina de ponta e rota artsy pelo Velho Continente. Na capital francesa, o roteiro técnico inclui imersão na conceituada Clinique du Rond-Point des Champs-Élysées. Em seguida, desacelera em um giro que contempla os ares marítimos de Honfleur, a força histórica da Normandia, Saint-Malo e os castelos do Vale do Loire. A segunda etapa do périplo segue para a Itália: após parada em Milão e refúgio no Lago de Garda, Ariosto ruma para Florença e o outono na Toscana, finalizando em Roma com visita técnica ao Paideia International Hospital. Retorno com bagagem científica e cultural renovada.

Moda
Fernanda Caliari convida para o  "LABA + nk convidam", talk de tendências e combinações com Marcela Bussanra e Horieta Santos, diretoras da marca, no dia 23 de setembro, na LABA, Praia do Canto. .


Fé e família

Flavia Mendonça fez questão de levar a família para dentro de seu novo trabalho. Na canção recém lançada,  “Acredite, Tenha Fé”, os filhos da cantora, Ian e Ícaro assumem um solo no final da faixa, participação que transforma a música em uma lembrança para a vida inteira.


MPB com pizza

Nesta quarta-feira (16), a 1006 Pizzeria será palco de uma noite especial dedicada à música ao vivo. O restaurante recebe a banda Matita Perê para uma apresentação embalada por repertório focado em MPB, Jazz e Blues. O evento conta com o apoio do Clube Jazz & Bossa. 

Happy hour
Patrick Ribeiro e Débora Veronez convidam para happy hour seguido de show de Angelo Babbaro, dos Estados Unidos, em tributo a Frank Sinatra, nesta quarta-feira (16), a partir das 19h30, no Espaço Patrick Ribeiro.

Palestra
Nesta quarta-feira (16), às 14h , o Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) em parceria com a Acacci, promove a palestra “Os sinais do câncer infantil”, com o médico pediatra e oncologista pediátrico Dr. Carlos Magno Bortolini , cofundador da Acacci.


Short Stay
O consultor imobiliário André Correia é um dos convidados do encontro “Além da hospedagem: a revolução do Short Stay”, promovido pela Rede Confia nesta quinta-feira, 17, no CRECI-ES. O fundador da Mentoria Insights estará no painel “Short Stay na prática: quem compra, o que vende e como acertar o produto”, que encerra a programação, compartilhando sua experiência no mercado de São Paulo. 

Mercado imobiliário
Hildo Cecato (esquerda) e Josias de Oliveira Dias
O Grupo ABR Brasil, dos empresários Hildo Cecato e Josias de Oliveira Dias, anuncia a criação de uma nova frente de negócios: a incorporação imobiliária. A marca, que já tem o nome ligado à história de Aracruz, projeta ao menos três lançamentos, sendo o primeiro deles na própria cidade. É um projeto que vem como resposta a esse novo momento da região, trazendo um novo padrão de moradia à altura da fase de expansão que Aracruz vive.  Cacá Lima

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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