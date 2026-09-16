Instituto Ponte celebra 12 anos com encontro em Vitória

Exposição
Picasso é sucesso em Vitória
A arte de Pablo Picasso está, literalmente, fazendo bonito em Vitória. Promovida pelo Sesc-ES em comemoração aos seus 80 anos, a exposição “Picasso, a construção de um gênio — A arte de nunca ser o mesmo” já recebeu 20 mil visitantes em apenas 19 dias no Palácio Anchieta. Gratuita, a mostra reúne 120 obras e vai muito além das pinturas do mestre espanhol, com cerâmicas, fotografias de Robert Capa e dois conjuntos especiais dedicados às artistas Dora Maar e Françoise Gilot. Um dos grandes momentos é o registro de Maar acompanhando a criação de Guernica. Para quem ainda não conferiu, fica o convite: a exposição segue aberta até 16 de outubro.
Lançamento
Stock Car em livro
A ArcelorMittal convida para o lançamento do livro Novo Stock Car – do Projeto às Pistas, de Luca Bassani, que revela, em imagens, os bastidores do desenvolvimento dos carros da nova geração da principal categoria do automobilismo nacional.Será nesta sexta-feira (18), às 19h30, no Shopping Vitória. A obra também destaca a presença do aço no motorsport, contribuindo para avanços em segurança, sustentabilidade e tecnologia. O evento contará ainda com a exibição exclusiva da Safety Cage e do Carro Madrinha da Stock Car, proporcionando uma experiência única de conhecer de perto essas máquinas.
Giro europeu
O cirurgião plástico Ariosto Santos desembarcou, em 15 de setembro, em Paris para abrir uma temporada estratégica que une medicina de ponta e rota artsy pelo Velho Continente. Na capital francesa, o roteiro técnico inclui imersão na conceituada Clinique du Rond-Point des Champs-Élysées. Em seguida, desacelera em um giro que contempla os ares marítimos de Honfleur, a força histórica da Normandia, Saint-Malo e os castelos do Vale do Loire. A segunda etapa do périplo segue para a Itália: após parada em Milão e refúgio no Lago de Garda, Ariosto ruma para Florença e o outono na Toscana, finalizando em Roma com visita técnica ao Paideia International Hospital. Retorno com bagagem científica e cultural renovada.
Moda
Fernanda Caliari convida para o "LABA + nk convidam", talk de tendências e combinações com Marcela Bussanra e Horieta Santos, diretoras da marca, no dia 23 de setembro, na LABA, Praia do Canto. .
Fé e família
Flavia Mendonça fez questão de levar a família para dentro de seu novo trabalho. Na canção recém lançada, “Acredite, Tenha Fé”, os filhos da cantora, Ian e Ícaro assumem um solo no final da faixa, participação que transforma a música em uma lembrança para a vida inteira.
MPB com pizza
Nesta quarta-feira (16), a 1006 Pizzeria será palco de uma noite especial dedicada à música ao vivo. O restaurante recebe a banda Matita Perê para uma apresentação embalada por repertório focado em MPB, Jazz e Blues. O evento conta com o apoio do Clube Jazz & Bossa.
Happy hour
Patrick Ribeiro e Débora Veronez convidam para happy hour seguido de show de Angelo Babbaro, dos Estados Unidos, em tributo a Frank Sinatra, nesta quarta-feira (16), a partir das 19h30, no Espaço Patrick Ribeiro.
Palestra
Nesta quarta-feira (16), às 14h , o Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) em parceria com a Acacci, promove a palestra “Os sinais do câncer infantil”, com o médico pediatra e oncologista pediátrico Dr. Carlos Magno Bortolini , cofundador da Acacci.
Short Stay
O consultor imobiliário André Correia é um dos convidados do encontro “Além da hospedagem: a revolução do Short Stay”, promovido pela Rede Confia nesta quinta-feira, 17, no CRECI-ES. O fundador da Mentoria Insights estará no painel “Short Stay na prática: quem compra, o que vende e como acertar o produto”, que encerra a programação, compartilhando sua experiência no mercado de São Paulo.
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