Coletânea do ES faz sucesso na Bienal do Livro de São Paulo

O lançamento da coletânea “Mulheres Transformadoras” foi sucesso de público e crítica na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Produzido pela coordenadoria estadual da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB-ES), com organização de Gracinha Neves, o livro foi apresentado ao público da maior feira literária da América Latina na última terça-feira (08), com a presença das coautoras capixabas Aurê Aguiar, Dalila Lubiana, Denise Moraes, Gabriela Ménier, Gracinha Neves e Marcela Neves.
A antologia reúne histórias de vida de 62 mulheres que marcaram época e deixaram exemplos de coragem e sabedoria para a humanidade.
O lançamento contou com a presença da presidente da AJEB Nacional, Irislene Morato, e de dirigentes de diversas regiões do país, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Todas ficaram encantadas com a qualidade da publicação da AJEB-ES, que conta com a participação de 64 autoras, 46 delas do Espírito Santo.
Fotografia publicitária
FAESA conquista prêmio nacional de Comunicação
A FAESA Centro Universitário conquistou o prêmio de Melhor Fotografia Publicitária no Expocom Nacional 2026, uma das mais importantes competições universitárias da área de Comunicação do País, realizada em Brasília. O trabalho “Bordando Vidas – Linhas que colorem histórias” foi produzido pelos estudantes Júlia Felberg, Karen Jhulye, Ester Gomes, Marina Madeira e Pedro Cerqueira, sob orientação da professora Zanete Dadalto. A produção retrata mulheres do projeto Conectando Mulheres, no Território do Bem, valorizando suas histórias, identidades e talentos. “Conquistar um prêmio nacional em uma das mais importantes competições universitárias da área mostra que estamos no caminho certo e reforça a excelência do ensino de Comunicação da FAESA. Além do reconhecimento, voltamos de Brasília com novas experiências e aprendizados que contribuem para a formação dos nossos estudantes”, destaca Marilene Mattos, coordenadora dos cursos de Desing Gráfico, Jornalismo e Publicidade e Propaganda da FAESA.
Pesquisa
Bons salários já não seguram talentos
Nem sempre um bom salário é suficiente para manter um profissional na empresa. A dificuldade de reter talentos tem chamado a atenção das organizações, e 36% dos CEOs ouvidos pela PwC afirmam enfrentar problemas de retenção que já afetam o desempenho operacional. Para a psicóloga organizacional e consultora de RH estratégico Carolina Gama, reconhecimento, possibilidade de crescimento, autonomia e qualidade da liderança também pesam na decisão de permanecer ou buscar novos caminhos. "As pessoas não avaliam apenas quanto recebem no fim do mês, também avaliam o que estão construindo enquanto estão naquela empresa. Existe perspectiva de crescimento? Existe reconhecimento? Eu consigo aprender? Tenho autonomia? Essas perguntas fazem parte da decisão de permanecer”, destaca a psicóloga.
De 25 a 27 de setembro, o Cais das Artes recebe o Jazz Vix Festival, com três dias de jazz, blues e música instrumental e programação gratuita que reúne nomes nacionais, internacionais e capixabas. Na sexta-feira, a programação terá SESC Jazz Vix Band, Hamilton de Holanda Trio e Goldie Pipes – Texas Bluesmen.
Jazz Vix 2
No sábado, sobem ao palco a Camerata Sesi, R3 Especial Quinteto, Lorenzo Thompson e Pitoresco. Já no domingo, a programação reúne Rique Pantoja & Banda Sinfônica FAMES, VIX Jazz Session, com Roger Bezerra Trio, Victor Humberto e Marcia Chagas, Alexandre Borges e convidados, além de Léo Gandelman, que encerra a noite.
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