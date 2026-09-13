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Renata Rasseli

Coletânea do ES faz sucesso na Bienal do Livro de São Paulo

Produzido pela coordenadoria estadual da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB-ES), com organização de Gracinha Neves, o livro “Mulheres Transformadoras" foi apresentado ao público da maior feira literária da América Latina

Publicado em 13 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

13 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Gabriela Ménier, Dalila Lubiana, Denise Moraes, Aurê Aguiar, a presidente da AJEB Nacional, Irislene Morato, e Gracinha Neves na Bienal de São Paulo
Gabriela Ménier, Dalila Lubiana, Denise Moraes, Aurê Aguiar, a presidente da AJEB Nacional, Irislene Morato, e Gracinha Neves na Bienal de São Paulo Divulgação

O lançamento da coletânea “Mulheres Transformadoras” foi sucesso de público e crítica na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Produzido pela coordenadoria estadual da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB-ES), com organização de Gracinha Neves, o livro foi apresentado ao público da maior feira literária da América Latina na última terça-feira (08), com a presença das coautoras capixabas Aurê Aguiar, Dalila Lubiana, Denise Moraes, Gabriela Ménier, Gracinha Neves e Marcela Neves.

A antologia reúne histórias de vida de 62 mulheres que marcaram época e deixaram exemplos de coragem e sabedoria para a humanidade.

O lançamento contou com a presença da presidente da AJEB Nacional, Irislene Morato, e de dirigentes de diversas regiões do país, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Todas ficaram encantadas com a qualidade da publicação da AJEB-ES, que conta com a participação de 64 autoras, 46 delas do Espírito Santo.

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FAESA conquista prêmio nacional de Comunicação

A FAESA Centro Universitário conquistou o prêmio de Melhor Fotografia Publicitária no Expocom Nacional 2026, uma das mais importantes competições universitárias da área de Comunicação do País, realizada em Brasília. O trabalho “Bordando Vidas – Linhas que colorem histórias” foi produzido pelos estudantes Júlia Felberg, Karen Jhulye, Ester Gomes, Marina Madeira e Pedro Cerqueira, sob orientação da professora Zanete Dadalto. A produção retrata mulheres do projeto Conectando Mulheres, no Território do Bem, valorizando suas histórias, identidades e talentos. “Conquistar um prêmio nacional em uma das mais importantes competições universitárias da área mostra que estamos no caminho certo e reforça a excelência do ensino de Comunicação da FAESA. Além do reconhecimento, voltamos de Brasília com novas experiências e aprendizados que contribuem para a formação dos nossos estudantes”, destaca Marilene Mattos, coordenadora dos cursos de Desing Gráfico, Jornalismo e Publicidade e Propaganda da FAESA.

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 Wérliton Machado deixa a experiência de público de lado para mergulhar nos bastidores do Rock in Rio. O produtor e Head de Projetos da Marques Produções participa, pelo quarto ano consecutivo, do Rock in Rio Academy, programa de imersão realizado na própria Cidade do Rock. Divulgação

Pesquisa

Bons salários já não seguram talentos

Nem sempre um bom salário é suficiente para manter um profissional na empresa. A dificuldade de reter talentos tem chamado a atenção das organizações, e 36% dos CEOs ouvidos pela PwC afirmam enfrentar problemas de retenção que já afetam o desempenho operacional. Para a psicóloga organizacional e consultora de RH estratégico Carolina Gama, reconhecimento, possibilidade de crescimento, autonomia e qualidade da liderança também pesam na decisão de permanecer ou buscar novos caminhos. "As pessoas não avaliam apenas quanto recebem no fim do mês, também avaliam o que estão construindo enquanto estão naquela empresa. Existe perspectiva de crescimento? Existe reconhecimento? Eu consigo aprender? Tenho autonomia? Essas perguntas fazem parte da decisão de permanecer”, destaca a psicóloga.

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A Città Engenharia reúne mercado em encontro em homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis. Na foto: Roberto Puppim e Mônica Debbané. Divulgação
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De 25 a 27 de setembro, o Cais das Artes recebe o Jazz Vix Festival, com três dias de jazz, blues e música instrumental e programação gratuita que reúne nomes nacionais, internacionais e capixabas. Na sexta-feira, a programação terá SESC Jazz Vix Band, Hamilton de Holanda Trio e Goldie Pipes – Texas Bluesmen.

Jazz Vix 2 
No sábado, sobem ao palco a Camerata Sesi, R3 Especial Quinteto, Lorenzo Thompson e Pitoresco. Já no domingo, a programação reúne Rique Pantoja & Banda Sinfônica FAMES, VIX Jazz Session, com Roger Bezerra Trio, Victor Humberto e Marcia Chagas, Alexandre Borges e convidados, além de Léo Gandelman, que encerra a noite. 
Diálogo 
Renan Chieppe, Idalberto Moro, Paulo Baraona, Fernando Saliba e Julio Rocha
Renan Chieppe, presidente da Fetransportes; Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES; Paulo Baraona, coordenador do FEF e presidente da Findes; Fernando Saliba, diretor-presidente do ES em Ação; e Julio Rocha, presidente da Faes, participaram do Diálogo com o Setor Produtivo, que reuniu os candidatos ao governo do Espírito Santo Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço e Helder Salomão para discutir propostas e os principais desafios para o desenvolvimento do Estado. No encontro, promovido pelo Fórum de Entidades e Federações (FEF), os candidatos também assinaram o Termo de Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável do Espírito Santo, com prioridades definidas pelas cinco entidades que integram o FEF. No próximo dia 14, será a vez dos candidatos capixabas ao Senado participarem do Diálogo com o Setor Produtivo para apresentar suas propostas e discutir as pautas prioritárias para o Estado.  Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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