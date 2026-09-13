Coletânea do ES faz sucesso na Bienal do Livro de São Paulo

O lançamento da coletânea “Mulheres Transformadoras” foi sucesso de público e crítica na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Produzido pela coordenadoria estadual da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB-ES), com organização de Gracinha Neves, o livro foi apresentado ao público da maior feira literária da América Latina na última terça-feira (08), com a presença das coautoras capixabas Aurê Aguiar, Dalila Lubiana, Denise Moraes, Gabriela Ménier, Gracinha Neves e Marcela Neves.



A antologia reúne histórias de vida de 62 mulheres que marcaram época e deixaram exemplos de coragem e sabedoria para a humanidade.



O lançamento contou com a presença da presidente da AJEB Nacional, Irislene Morato, e de dirigentes de diversas regiões do país, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Todas ficaram encantadas com a qualidade da publicação da AJEB-ES, que conta com a participação de 64 autoras, 46 delas do Espírito Santo.

