Andrei Rodrigues e Leandro Almada, a volta dos que não foram

Foi exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez em outros inquéritos sob sua relatoria. Ressalte-se: essa não é uma providência jurisdicional, mas administrativa, e não tem caráter punitivo. Portanto, dela só cabe recurso para o órgão colegiado a que estará submetida eventual ação penal.





Mesmo que houvesse possibilidade de recurso, nenhum relator de outro processo pode ser arvorar em instância recursal nem interferir no que foi decidido, que dirá questionar a conveniência daquela medida.





Ou seja, por melhores que pudessem ser a suas razões políticas e jurídicas, a decisão emitida pelo ministro Flávio Dino nem sequer existe para o Direito e deveria ser solenemente ignorada pelo Executivo, mas isso iria gerar muita celeuma e bate-cabeça, então o presidente do STF precisava interferir.





O presidente do STF fez certo em “suspender” expressamente a decisão do ministro Flávio Dino, para preservar as suas próprias funções e a autoridade da decisão do relator, como também para evitar dúvidas no Executivo sobre qual decisão estava valendo.





Mas não: nem em tese ele poderia ter suspendido os efeitos do afastamento determinado, porque não se tratava de decisão liminar, nem mesmo jurisdicional. E também porque essa decisão não seria passível de outro recurso.





E o afastamento dos ocupantes de cargo comissionado, que podem ser substituídos, não deixaria acéfalas a Polícia Federal e a Abin. Portanto, não se enquadra nas hipóteses de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, nem teriam qualquer potencial para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.





Bem, o espaço editorial acabou e eu nem consegui realmente entrar no assunto, então, semana que vem falo sobre o que é realmente mais importante, para além das polêdmicas jurídicas e político-eleitorais do momento.