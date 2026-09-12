Feijoada celebra relacionamento e apresenta nova premiação para arquitetos do ES

O Top Club Decor reuniu arquitetos, designers, lojistas e parceiros em torno de uma feijoada com samba. Durante o evento, foi apresentado o Experience, nova premiação do programa, que levará os profissionais contemplados para uma vivência exclusiva na Chapada dos Veadeiros, em 2027.
A iniciativa passa a integrar o calendário de experiências do Top Club Decor, ao lado do Design Elite, premiação que, nesta edição de 2026, terá como destino o Fasano Las Piedras, em Punta del Este, no Uruguai. Enquanto o Design Elite valoriza a sofisticação, a arquitetura e o design, o Experience tem com o propósito de proporcionar descobertas, conexões e vivências fora do roteiro convencional.
O Top Club Decor é um programa de relacionamento formado por dez lojas do segmento de arquitetura, design e decoração do Espírito Santo. A iniciativa valoriza e reconhece arquitetos e designers de interiores parceiros, transformando resultados em experiências, conexões e premiações especiais.
Na Praia do Canto
Evento celebra a chegada da primavera
A chegada da primavera na Praia do Canto será celebrada no dia 26 de setembro, das 16 às 21 horas, durante o evento Bossa e Flor, produzido por Michele Carasso. O encontro ao ar livre vai contar com música ao vivo, intervenções de arte e ambientação floral decorativa. A calçada do Pátio Praia, na Rua Celso Calmon, esquina com Rua Joaquim Lírio, vai receber as bandas Arquivix e Rockbrow.
No Parque Botânico da Vale
Coral apresenta clássicos da MPB
O Coral ArcelorMittal se apresenta gratuitamente neste domingo (13), às 10h30, no Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, Vitória. Prestes a completar 40 anos de história, o grupo leva ao público um repertório de clássicos da música brasileira, com canções como “Eu Sei Que Vou Te Amar”, “Sinônimos” e “Anunciação”. Sob a regência dos maestros Ângela Volpato e Adolfo Alves, o coral reúne cerca de 40 integrantes, com idades entre 30 e 90 anos. A apresentação tem entrada gratuita.
Em São Paulo
Nossa arquiteta Rita Tristão está em São Paulo para acompanhar a pré-abertura da exposição “Zanine Caldas - Criação de Mundos”, neste sábado (12), na Casa Ateliê Tomie Ohtake. Com curadoria de Sabrina Fontenele, a mostra reúne mobiliário, maquetes, fotografias e outros registros da trajetória e da produção de José Zanine Caldas. Rita foi sócia de Zanine durante dez anos, em uma convivência profissional marcada por projetos e viagens. Fotografias pertencentes ao seu acervo pessoal também integram a exposição.
Na Enseada Azul
Natureza preservada, ruas arborizadas e clube completo fazem parte do conceito do Condomínio Reserva dos Pássaros, novo condomínio de lotes na região da Enseada Azul. O empreendimento será apresentado oficialmente neste sábado (12), reunindo convidados especiais para um brunch de lançamento. "A verdadeira riqueza está no tempo vivido com a família e os amigos. Foi esse conceito que inspirou todo o projeto. Na ocasião, já vamos receber as reservas das unidades do empreendimento", ressalta Leandro Barreto.
ES Restaurant Week
Os sabores de Norte a Sul do país vão desembarcar na Grande Vitória para compor a segunda edição de 2026 da ES Restaurant Week, que acontece de 22 de outubro a 22 de novembro. Com o tema “Brasil de Norte a Sul”, a nova temporada convida a uma viagem gastronômica pelo país. A proposta é levar à mesa ingredientes, receitas e tradições das cinco regiões brasileiras em menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, a preços fixos. À frente da edição capixaba, está Érica Semião.
Consumo consciente
As ONGs IOB, Acacci, Instituto Voe Mais e ICEAS ganharam uma loja colaborativa no Shopping Vila Velha. Durante o mês de setembro, toda a renda dos produtos vendidos na loja será revertida para apoiar o trabalho dessas instituições. Estão à venda: camisetas, canecas, livros, acessórios, artesanatos, entre outros itens, alguns deles produzidos pelas próprias ONGs.
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