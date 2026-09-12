Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Feijoada celebra relacionamento e apresenta nova premiação para arquitetos do ES
Renata Rasseli

Feijoada celebra relacionamento e apresenta nova premiação para arquitetos do ES

O Top Club Decor reuniuo arquitetos, designers, lojistas e parceiros em festa regada a samba

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

12 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Lojistas Top Club Decor
Top Club Decor reunido em tarde de feijoada e samba. Divulgação

O Top Club Decor reuniu arquitetos, designers, lojistas e parceiros em torno de uma feijoada com samba. Durante o evento, foi apresentado o Experience, nova premiação do programa, que levará os profissionais contemplados para uma vivência exclusiva na Chapada dos Veadeiros, em 2027. 


A iniciativa passa a integrar o calendário de experiências do Top Club Decor, ao lado do Design Elite,  premiação que, nesta edição de 2026, terá como destino o Fasano Las Piedras, em Punta del Este, no Uruguai.  Enquanto o Design Elite valoriza a sofisticação, a arquitetura e o design, o Experience tem com o propósito de proporcionar descobertas, conexões e vivências fora do roteiro convencional.


O Top Club Decor é um programa de relacionamento formado por dez lojas do segmento de arquitetura, design e decoração do Espírito Santo. A iniciativa valoriza e reconhece arquitetos e designers de interiores parceiros, transformando resultados em experiências, conexões e premiações especiais.

Mostra de decoração
A Minchio Casa encerrou sua participação na CASACOR Espírito Santo 2026 celebrando a presença em nove ambientes da mostra, onde apresentou mobiliário, iluminação e objetos em projetos assinados por profissionais de destaque da arquitetura e do design de interiores capixaba. Na foto: Jhones Minchio e Ana Paula Castro.  Divulgação

Na Praia do Canto

Evento celebra a chegada da primavera

A chegada da primavera na Praia do Canto será celebrada no dia 26 de setembro, das 16 às 21 horas, durante o evento Bossa e Flor, produzido por Michele Carasso. O encontro ao ar livre vai contar com música ao vivo, intervenções de arte e ambientação floral decorativa.  A calçada do Pátio Praia, na Rua Celso Calmon, esquina com Rua Joaquim Lírio, vai receber as bandas Arquivix e Rockbrow.

Mostra de decoração 2 
Edson Minchio, Eliane Minchio e Sérgio Paulo Rabello
Edson Minchio, Eliane Minchio e Sérgio Paulo Rabello: na festa de encerramento da Minchio Casa, na CasaCor ES.  Divulgação

No Parque Botânico da Vale

Coral apresenta clássicos da MPB

O Coral ArcelorMittal se apresenta gratuitamente neste domingo (13), às 10h30, no Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, Vitória. Prestes a completar 40 anos de história, o grupo leva ao público um repertório de clássicos da música brasileira, com canções como “Eu Sei Que Vou Te Amar”, “Sinônimos” e “Anunciação”. Sob a regência dos maestros Ângela Volpato e Adolfo Alves, o coral reúne cerca de 40 integrantes, com idades entre 30 e 90 anos. A apresentação tem entrada gratuita.

Comemoração
Daiani Lavino, Wagner Junior Corrêa, Andrezinho Castro e Léo Carraretto
Daiani Lavino, Wagner Junior Corrêa, Andrezinho Castro e Léo Carraretto em celebração pelos 22 anos da CDL Jovem Vitória, que atua no desenvolvimento de lideranças, estimulando o empreendedorismo no Estado. Divulgação

Em São Paulo

Nossa arquiteta Rita Tristão está em São Paulo para acompanhar a pré-abertura da exposição “Zanine Caldas - Criação de Mundos”, neste sábado (12), na Casa Ateliê Tomie Ohtake. Com curadoria de Sabrina Fontenele, a mostra reúne mobiliário, maquetes, fotografias e outros registros da trajetória e da produção de José Zanine Caldas. Rita foi sócia de Zanine durante dez anos, em uma convivência profissional marcada por projetos e viagens. Fotografias pertencentes ao seu acervo pessoal também integram a exposição.


Na Enseada Azul

Natureza preservada, ruas arborizadas e clube completo fazem parte do conceito do Condomínio Reserva dos Pássaros, novo condomínio de lotes na região da Enseada Azul. O empreendimento será apresentado oficialmente neste sábado (12), reunindo convidados especiais para um brunch de lançamento. "A verdadeira riqueza está no tempo vivido com a família e os amigos. Foi esse conceito que inspirou todo o projeto. Na ocasião, já vamos receber as reservas das unidades do empreendimento", ressalta Leandro Barreto.


ES Restaurant Week

Os sabores de Norte a Sul do país vão desembarcar na Grande Vitória para compor a segunda edição de 2026 da ES Restaurant Week, que acontece de 22 de outubro a 22 de novembro. Com o tema “Brasil de Norte a Sul”, a nova temporada convida a uma viagem gastronômica pelo país. A proposta é levar à mesa ingredientes, receitas e tradições das cinco regiões brasileiras em menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, a preços fixos. À frente da edição capixaba, está Érica Semião.


Consumo consciente
As ONGs IOB, Acacci, Instituto Voe Mais e ICEAS ganharam uma loja colaborativa no Shopping Vila Velha. Durante o mês de setembro, toda a renda dos produtos vendidos na loja será revertida para apoiar o trabalho dessas instituições. Estão à venda: camisetas, canecas, livros, acessórios, artesanatos, entre outros itens, alguns deles produzidos pelas próprias ONGs.

Encerramento
Benício Tavares e Cris Locatelli
O Cave au Vin, ambiente idealizado pela arquiteta Cris Locatelli, foi cenário de uma noite especial de encerramento da CasaCor ES 2026, marcada pela inspiração francesa e pela união de diferentes expressões artísticas. Na foto: Benício Tavares e Cris.  Divulgação

Veja Também 

Marcela Souto, Paola Rodrigues, Felipe Scanferla e Carmem Dolores

Família Souto lança novo showroom em Vitória; veja fotos

Emmanuel Claeys, Maria Casadevall, Reynaldo Gianecchini, Bia Delmaestro e Carolina Stofella

Reynaldo Gianecchini e elenco de "Um Dia Muito Especial" visitam bistrô badalado de Vitória

Paula Castello, Isabela Castello e Elda Bussinguer

Exposição "Brasilina" mistura arte e brasilidades em Vitória; veja fotos

Livia Dorsch, Guilherme, Nicolas e André Chieppe

André Chieppe e Lívia Dorsch celebram o 1º aniversário do filho Guilherme em Vitória

Carol e Ricardo Lobato prestigiaram a festa de 20 anos da Reserva no Museu do Amanhã

Capixabas prestigiam festão de aniversário de grife de moda masculina no Rio

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que diretor da Anthropic está pedindo freio no desenvolvimento da IA
MPES investiga irregularidades nos cuidados de animais na Pedra da Cebola
MPES aponta falhas no cuidado com animais na Pedra da Cebola
Imagem de destaque
Mulher acorda com correria e encontra homem morto dentro de casa em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados