Feijoada celebra relacionamento e apresenta nova premiação para arquitetos do ES

Em São Paulo

Nossa arquiteta Rita Tristão está em São Paulo para acompanhar a pré-abertura da exposição “Zanine Caldas - Criação de Mundos”, neste sábado (12), na Casa Ateliê Tomie Ohtake. Com curadoria de Sabrina Fontenele, a mostra reúne mobiliário, maquetes, fotografias e outros registros da trajetória e da produção de José Zanine Caldas. Rita foi sócia de Zanine durante dez anos, em uma convivência profissional marcada por projetos e viagens. Fotografias pertencentes ao seu acervo pessoal também integram a exposição.





Na Enseada Azul

Natureza preservada, ruas arborizadas e clube completo fazem parte do conceito do Condomínio Reserva dos Pássaros, novo condomínio de lotes na região da Enseada Azul. O empreendimento será apresentado oficialmente neste sábado (12), reunindo convidados especiais para um brunch de lançamento. "A verdadeira riqueza está no tempo vivido com a família e os amigos. Foi esse conceito que inspirou todo o projeto. Na ocasião, já vamos receber as reservas das unidades do empreendimento", ressalta Leandro Barreto.





ES Restaurant Week

Os sabores de Norte a Sul do país vão desembarcar na Grande Vitória para compor a segunda edição de 2026 da ES Restaurant Week, que acontece de 22 de outubro a 22 de novembro. Com o tema “Brasil de Norte a Sul”, a nova temporada convida a uma viagem gastronômica pelo país. A proposta é levar à mesa ingredientes, receitas e tradições das cinco regiões brasileiras em menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, a preços fixos. À frente da edição capixaba, está Érica Semião.





Consumo consciente

As ONGs IOB, Acacci, Instituto Voe Mais e ICEAS ganharam uma loja colaborativa no Shopping Vila Velha. Durante o mês de setembro, toda a renda dos produtos vendidos na loja será revertida para apoiar o trabalho dessas instituições. Estão à venda: camisetas, canecas, livros, acessórios, artesanatos, entre outros itens, alguns deles produzidos pelas próprias ONGs.