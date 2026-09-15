Open de Tênis movimenta o Clube Álvares Cabral em Vitória; fotos

As quadras do Clube Álvares Cabral ganharam um clima especial neste sábado (12) durante o Orvel Open de Tênis, promovido pela Track&Field Vitória. O torneio reuniu tenistas de diferentes níveis e também famílias e amigos nas arquibancadas, que acompanharam de perto as disputas e deixaram o astral lá em cima. Enquanto os adultos competiam nas categorias A, B e C, os pequenos entravam em quadra pelo Torneio Kids - em alguns casos, pais e filhos estavam a uma quadra de distância, disputando sets em suas próprias partidas.
Fora das quadras, café da manhã, degustações e ativações de parceiros completaram a programação e ajudaram a transformar o campeonato em um programa para toda a família. O resultado foi um sábado de esporte, torcida e claro, de pódios alegres.
Novidades
Buaiz Alimentos na Acaps
Eduarda Buaiz, Flavio Schiavoni e o time da Buaiz Alimentos estarao a partir desta terça-feira (15), na Acaps Trade Show 2026, que acontece até quinta, no Pavilhão de Carapina. Entre os destaques que a Buaiz Alimentos lançará na feira estão as Misturas Regina para Air Fryer, nos sabores chocolate e laranja, que prometem praticidade e simplicidade na cozinha. As novidades reforçam como a empresa está conectada às novas tendências de mercado e como a inovação tem inspirado novos produtos.
Na China
Inovação em sorvete
Wanderson Lamoia, Cris Loss e Renan Terra, do Grupo Lamoia, estão na China para participar da Ice Cream China, uma das maiores feiras de sorvete do mundo, que acontece na cidade de Tianjin. Além da feira, eles aproveitam para visitar indústrias, conhecer novidades e trazer para Piúma o que há de mais moderno e inovador em sobremesas geladas, como é de praxe.
Aniversário
Júlia e Ticy Chieppe convidam para a comemoração de 15 anos da Duett, com apresentação das peças do joalheiro Hector Albertazzi, nesta terça-feira (15), na Aleixo Netto.
Outubro Rosa
Alice Cardoso e Maria Luiza Fontenelle serão as madrinhas da Loja do Outubro Rosa, nesta sexta-feira (18), das 13 às 17h, no Shopping Vitória.
Aromas
Em collab com o Instituto Oportunidade Brasil (IOB), da empreendedora social Verônica Lopes, a designer de aromas Andresa Borges, voluntária na instituição, assina a coleção de aromas Èbanum. O lançamento será nesta quarta-feira (16), no Shopping Vila Velha.
Mídia
Rodrigo Oliveira, CEO da Maely Mídia OOH, acaba de anunciar a aquisição de parte de uma empresa nacional especializada no mercado de Retail Media, mídia presente em ambientes de consumo, como supermercados. A expectativa é trazer o novo ativo de mídia para o Espírito Santo.
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