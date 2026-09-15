Open de Tênis movimenta o Clube Álvares Cabral em Vitória; fotos

As quadras do Clube Álvares Cabral ganharam um clima especial neste sábado (12) durante o Orvel Open de Tênis, promovido pela Track&Field Vitória. O torneio reuniu tenistas de diferentes níveis e também famílias e amigos nas arquibancadas, que acompanharam de perto as disputas e deixaram o astral lá em cima. Enquanto os adultos competiam nas categorias A, B e C, os pequenos entravam em quadra pelo Torneio Kids - em alguns casos, pais e filhos estavam a uma quadra de distância, disputando sets em suas próprias partidas.

Fora das quadras, café da manhã, degustações e ativações de parceiros completaram a programação e ajudaram a transformar o campeonato em um programa para toda a família. O resultado foi um sábado de esporte, torcida e claro, de pódios alegres.