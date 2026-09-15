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Renata Rasseli

Open de Tênis movimenta o Clube Álvares Cabral em Vitória; fotos

As quadras do Clube Álvares Cabral ganharam um clima especial neste sábado (12) durante o Orvel Open de Tênis, promovido pela Track&Field Vitória
Renata Rasseli

Renata Rasseli

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 04:00

Marcelo Santos Neves, Felipe Gomes, Gyan Karlo Milagre e Leandro Grafanasse - Campeões Categoria A
Marcelo Santos Neves, Felipe Gomes, Gyan Karlo Milagre e Leandro Grafanasse, os campeões Categoria A do Orvel Open de Tênis.  Anna Braga e Camila Correa

As quadras do Clube Álvares Cabral ganharam um clima especial neste sábado (12) durante o Orvel Open de Tênis, promovido pela Track&Field Vitória. O torneio reuniu tenistas de diferentes níveis e também famílias e amigos nas arquibancadas, que acompanharam de perto as disputas e deixaram o astral lá em cima. Enquanto os adultos competiam nas categorias A, B e C, os pequenos entravam em quadra pelo Torneio Kids - em alguns casos, pais e filhos estavam a uma quadra de distância, disputando sets em suas próprias partidas.

Fora das quadras, café da manhã, degustações e ativações de parceiros completaram a programação e ajudaram a transformar o campeonato em um programa para toda a família. O resultado foi um sábado de esporte, torcida e claro, de pódios alegres.  

Encontro nacional
Lelo Coimbra, Michele Carasso (esposa de Roberto) e Roberto Leão, na abertura do 42º ENAFIT, em Vitória
Lelo Coimbra, Michele Carasso e Roberto Leão, na abertura do 42º Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (ENAFIT), em Vitória. O evento vai até a próxima sexta-feira (18), no Centro de Convenções de Vitória, debatendo temas atuais como escala 6x1, uberização e trabalho por aplicativos, Inteligência Artificial e saúde mental. André Hees Comunicação

Novidades

Buaiz Alimentos na Acaps

Eduarda Buaiz, Flavio Schiavoni e o time da Buaiz Alimentos estarao a partir desta terça-feira (15), na Acaps Trade Show 2026, que acontece até quinta, no Pavilhão de Carapina. Entre os destaques que a Buaiz Alimentos lançará na feira estão as Misturas Regina para Air Fryer, nos sabores chocolate e laranja, que prometem praticidade e simplicidade na cozinha. As novidades reforçam como a empresa está conectada às novas tendências de mercado e como a inovação tem inspirado novos produtos.

Vinhos e joias
Pedro Diniz, Ivana Izoton e Fernanda Bassani
Pedro Diniz, sommelier e chef, Ivana Izoton, designer de joias, e Fernanda Bassani, da Wine Boutique, representante da Luiz Argenta no Espírito Santo, durante o Entre Taças, encontro realizado em parceria com a Vinícola Luiz Argenta, na loja da Praia do Canto. Divulgação

Na China

Inovação em sorvete

Wanderson Lamoia, Cris Loss e Renan Terra, do Grupo Lamoia, estão na China para participar da Ice Cream China, uma das maiores feiras de sorvete do mundo, que acontece na cidade de Tianjin. Além da feira, eles aproveitam para visitar indústrias, conhecer novidades e trazer para Piúma o que há de mais moderno e inovador em sobremesas geladas, como é de praxe.

Bate-papo
shopping vitória
A vice-presidente do Shopping Vitória, Mariana Buaiz, e o diretor-geral, Raphael Brotto, receberam a CEO da Wellness Club, Rachel Máximo, na manhã desta sexta-feira (11), como convidada do Conexāo SV, um encontro que reuniu gestores, coordenadores e líderes do Shopping Vitória. Ela compartilhou  sua trajetória e experiência à frente da Rede Wellness Club. Rachel conduziu a  conversa sobre gestão, estratégia e pessoas, trazendo novas perspectivas e reflexões para as lideranças do empreendimento.  Benahia Figueiredo

Aniversário
Júlia e Ticy Chieppe convidam para a comemoração de 15 anos da Duett, com apresentação das peças do joalheiro Hector Albertazzi, nesta terça-feira (15), na Aleixo Netto.


Outubro Rosa

Alice Cardoso e Maria Luiza Fontenelle serão as madrinhas da Loja do Outubro Rosa, nesta sexta-feira (18), das 13 às 17h, no Shopping Vitória. 


Aromas

Em collab com o Instituto Oportunidade Brasil (IOB), da empreendedora social Verônica Lopes, a designer de aromas Andresa Borges, voluntária na instituição, assina a coleção de aromas Èbanum. O lançamento será nesta quarta-feira (16), no Shopping Vila Velha. 


Mídia

Rodrigo Oliveira, CEO da Maely Mídia OOH, acaba de anunciar a aquisição de parte de uma empresa nacional especializada no mercado de Retail Media, mídia presente em ambientes de consumo, como supermercados. A expectativa é trazer o novo ativo de mídia para o Espírito Santo. 

Aniversário
Simone, o irmão Pedro e o pai Paulo Rocha e Paula Pereira Rocha
Simone, Pedro, a aniversariante Paula Pereira Rocha e  Paulo Rocha: parabéns pra você em família! Pepê

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