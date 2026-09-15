Consultas médicas: cidade no ES aperta o cerco contra quem "agendou, faltou"





A Prefeitura de Alfredo Chaves estabeleceu novas regras para o controle de faltas injustificadas em consultas, exames e procedimentos especializados agendados no sistema municipal de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a medida tem como principal objetivo reduzir o número de faltas, evitar o desperdício de vagas e garantir que mais pessoas tenham acesso aos serviços especializados do setor.





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Quem faltar sem justificativa, por exemplo, perderá o direito ao reagendamento automático feito pela Central Municipal de Regulação e pelas Estratégias de Saúde da Família. A medida busca evitar que vagas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) sejam perdidas quando poderiam ser utilizadas por outros pacientes.





Pela regulamentação, é considerada falta injustificada quando o usuário não comparece ao atendimento agendado e não comunica o fato à unidade de saúde com pelo menos 24 horas de antecedência, salvo nos casos em que houver uma situação devidamente justificada.