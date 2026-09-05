A mais nova atração turística de Santa Teresa já está inaugurada

A partir de agora, o friozinho típico de Santa Teresa, além de sentido na pele, será medido em tempo real. É que foi inaugurado, na semana passada, o tão sonhado relógio-termômetro do município, instalado nas proximidades da Secretaria Municipal de Turismo.





Além de informar horário e temperatura, o equipamento foi projetado para se tornar um novo ponto de referência para moradores e visitantes e contribuir para a qualificação dos espaços públicos da cidade.









A escolha do local levou em consideração as características históricas de Santa Teresa. Inicialmente, havia a possibilidade de instalação na região do Centro Histórico, mas as restrições relacionadas à área de tombamento impossibilitaram a implantação da estrutura naquele espaço.





Diante disso, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) orientou que o equipamento fosse instalado nas proximidades da Secretaria Municipal de Turismo, em uma área que atendesse às exigências de preservação e, ao mesmo tempo, garantisse boa visibilidade e integração com a paisagem urbana.