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Coluna Leonel Ximenes

A mais nova atração turística de Santa Teresa já está inaugurada

Equipamento foi projetado para se tornar um novo ponto de referência para moradores e visitantes

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 03:20

Públicado em 

05 set 2026 às 03:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
No alto do relógio-termômetro tem um colibri, símbolo do município
No alto do relógio-termômetro tem um colibri, símbolo do município Jocimar Montibeller

A partir de agora, o friozinho típico de Santa Teresa, além de sentido na pele, será medido em tempo real. É que foi inaugurado, na semana passada, o tão sonhado relógio-termômetro do município, instalado nas proximidades da Secretaria Municipal de Turismo. 


Além de informar horário e temperatura, o equipamento foi projetado para se tornar um novo ponto de referência para moradores e visitantes e contribuir para a qualificação dos espaços públicos da cidade.


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A escolha do local levou em consideração as características históricas de Santa Teresa. Inicialmente, havia a possibilidade de instalação na região do Centro Histórico, mas as restrições relacionadas à área de tombamento impossibilitaram a implantação da estrutura naquele espaço.


Diante disso, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) orientou que o equipamento fosse instalado nas proximidades da Secretaria Municipal de Turismo, em uma área que atendesse às exigências de preservação e, ao mesmo tempo, garantisse boa visibilidade e integração com a paisagem urbana.

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Segundo o secretário municipal de Turismo e Cultura, Ronald Rodrigues Vieira, a iniciativa faz parte de um trabalho voltado à qualificação dos espaços urbanos e à criação de novas experiências para quem visita o município.


“Nossa expectativa é que o relógio-termômetro vá muito além da função de informar horário e temperatura. Queremos que ele se transforme em mais um atrativo urbano de Santa Teresa, um ponto de referência e também um espaço onde o visitante queira parar, observar, fotografar e compartilhar sua experiência”, explica Ronald.


O entorno do equipamento também recebeu paisagismo, tornando o espaço mais agradável, organizado e convidativo para quem circula pela região. 

Santa Teresa inaugura relógio-termômetro Divulgação/Prefeitura de Santa Teresa
O COLIBRI

No alto da estrutura tem um colibri, símbolo do município. Mais do que um elemento decorativo, a presença do colibri no alto da estrutura foi pensada para criar uma identificação imediata com Santa Teresa. 


Conhecida como Doce Terra dos Colibris, a cidade possui uma relação histórica com essas aves, especialmente pelo legado de Augusto Ruschi, que dedicou parte importante de sua trajetória ao estudo dos beija-flores e à defesa da natureza.


Segundo a prefeitura, o equipamento, fabricado por uma empresa especializada de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, custou R$ 78 mil aos cofres públicos. 


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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