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Abdo Filho

Maely vira acionista da rede de farmácias Preço Baixo

O empresário Maely Coelho, dono do plano de saúde MedSênior, acaba de entrar no segmento de farmácias. Objetivo é triplicar de tamanho até 2030

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

15 set 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Fármacia Preço Baixo, Praia da Suá, Vitória
Fármacia Preço Baixo, Praia da Suá, Vitória Carlos Alberto Silva

O empresário Maely Coelho, dono, entre outras empresas, do plano de saúde MedSênior, acaba de entrar no mercado de farmácias. Ele é o mais novo acionista da Mova Marcas, que reúne bandeiras como Preço Baixo e Farmavocê. A rede possui 280 lojas e mais 150 farmácias que revendem produtos da empresa (grande parte está no Espírito Santo, mas as unidades da rede estão espalhadas por 13 estados). O objetivo é estar em 1 mil farmácias até 2030.

"Conheço Maely há muitos anos, fomos sócios no antigo Estoque (atacado que funcionou, na Grande Vitória, até o início dos anos 1990). Agora, somos sócios novamente na Mova, que está passando por uma reformulação", explicou Aníbal Neri, CEO da Mova Marcas. "Há pouco mais de dez anos, fundei a empresa de licenciamento farmacêutico que hoje possui marcas como a Preço Baixo, a Farmavocê e uma série de parcerias importantes com a indústria. Ela cresceu muito, mas perdeu um pouco de ritmo nos últimos dois anos. O Maely entrou com uma participação relevante, comprou as ações eram de antigos sócios, e vamos voltar a acelerar a partir de 2027. Queremos nossas marcas em 1 mil farmácias até 2030".

O modelo de trabalho é o de licenciamento: a Mova entrega a marca, o marketing, a compra unificada de produtos, estratégia operacional, mas não é a dona do estabelecimento. Neri explica que a ideia é dar competitividade às farmácias independentes, que estão fora das grandes redes. "Temos um marketing unificado, bandeiras, marcas próprias de produtos em parceria com grandes indústrias e fazemos compras em bloco, portanto, com preços mais vantajosos. Uma farmácia independente, de bairro, não consegue esse tipo de acesso, no final, não consegue competir".

No ano passado, 8 mil farmácias fecharam no Brasil. Destas, 5 mil eram das chamadas independentes.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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