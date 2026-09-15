Maely vira acionista da rede de farmácias Preço Baixo

O empresário Maely Coelho, dono, entre outras empresas, do plano de saúde MedSênior, acaba de entrar no mercado de farmácias. Ele é o mais novo acionista da Mova Marcas, que reúne bandeiras como Preço Baixo e Farmavocê. A rede possui 280 lojas e mais 150 farmácias que revendem produtos da empresa (grande parte está no Espírito Santo, mas as unidades da rede estão espalhadas por 13 estados). O objetivo é estar em 1 mil farmácias até 2030.



"Conheço Maely há muitos anos, fomos sócios no antigo Estoque (atacado que funcionou, na Grande Vitória, até o início dos anos 1990). Agora, somos sócios novamente na Mova, que está passando por uma reformulação", explicou Aníbal Neri, CEO da Mova Marcas. "Há pouco mais de dez anos, fundei a empresa de licenciamento farmacêutico que hoje possui marcas como a Preço Baixo, a Farmavocê e uma série de parcerias importantes com a indústria. Ela cresceu muito, mas perdeu um pouco de ritmo nos últimos dois anos. O Maely entrou com uma participação relevante, comprou as ações eram de antigos sócios, e vamos voltar a acelerar a partir de 2027. Queremos nossas marcas em 1 mil farmácias até 2030".



O modelo de trabalho é o de licenciamento: a Mova entrega a marca, o marketing, a compra unificada de produtos, estratégia operacional, mas não é a dona do estabelecimento. Neri explica que a ideia é dar competitividade às farmácias independentes, que estão fora das grandes redes. "Temos um marketing unificado, bandeiras, marcas próprias de produtos em parceria com grandes indústrias e fazemos compras em bloco, portanto, com preços mais vantajosos. Uma farmácia independente, de bairro, não consegue esse tipo de acesso, no final, não consegue competir".



No ano passado, 8 mil farmácias fecharam no Brasil. Destas, 5 mil eram das chamadas independentes.