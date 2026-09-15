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Na Praia do Solemar

Francesa alcança nota 10 no 4º dia do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro

Émie Padois também faz o maior somatório da etapa capixaba do Mundial Feminino até agora, com 18,25 pontos; condições do mar levam organização a interromper a competição após seis baterias

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 01:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2026 às 01:03
Émie Padois, bodyboarder francesa
Émie Padois, bodyboarder francesa Mosaico Imagens/ Gabriel Lordello

O quarto dia de competições do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2026, nesta segunda-feira (14), teve como grande destaque a atuação da francesa Émie Padois, que alcançou a primeira nota 10 na categoria Júnior nesta etapa. A atleta de 14 anos foi o destaque do Round 3 da categoria, realizado em boas condições de ondas, antes da piora do mar levar a direção técnica a interromper a programação do dia.


Em sua bateria, Émie recebeu 10 pontos em uma de suas ondas e ainda somou 8,25 na segunda melhor onda, terminando com 18,25 pontos, o maior somatório registrado no evento até agora.


“Eu só tentei surfar no ritmo das ondas e curtir as minhas baterias. Consegui fazer isso, então foi muito legal”, diz Émie.


A atuação da francesa também foi destacada pela direção técnica do evento. Para Francisco Garritano, diretor técnico e head judge da IBC, as baterias da categoria Júnior foram realizadas em condições de mar favoráveis, com Émie protagonizando o principal momento do dia.


“Devido à deterioração das condições — e como temos tempo e a ondulação deve começar a chegar durante a noite — foi melhor parar, já que as próximas baterias são muito importantes. Mas foi importante para a divisão Júnior, que teve baterias bonitas em condições glassy e, acima de tudo, a atuação espetacular da Émie, a melhor do evento até agora”, avaliou Garritano.


Troféu Nota 10 celebra marca histórica do Wahine


A nota máxima conquistada por Émie também garante à atleta o Troféu Nota 10, criado nesta edição do Wahine para celebrar as atletas que alcançarem a pontuação máxima e manter viva uma marca importante da história da competição. Isabela Nogueira foi a responsável pela primeira nota 10 registrada na história do Wahine. A partir desta edição, cada atleta que alcançar a pontuação máxima receberá o Troféu Nota 10, como forma de preservar essa memória e reconhecer novos momentos marcantes do evento.


A entrega do troféu a Émie será realizada na premiação final do

ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro. O evento também conta nesta edição com uma área especial dedicada à memória e ao legado de Isabela, reforçando sua importância para o bodyboard feminino e para as gerações de atletas que vieram depois dela.


Seis baterias do Round 3 foram realizadas


Ao todo, seis baterias do Round 3 da categoria Júnior foram disputadas nesta segunda, com atletas de Brasil, Chile, Portugal, Bolívia, Peru e França nas baterias. Além de Émie, que registrou 18,25 pontos, Luana Dourado (Portugal) teve o segundo maior somatório do dia, com 14,25 pontos, enquanto Alice Teotónio (Portugal) alcançou 13,25.


Também avançaram em primeiro em suas respectivas baterias Emiliana Gonzalez (Chile), com 10,75 pontos; Sophia Veiga (Brasil), com 11,75; e Sofia Pinheiro (Portugal), com 10,50.


O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro reúne nesta edição 79

participantes de oito países (Brasil, Chile, Portugal, Argentina, Costa Rica, França, Peru e Japão), reforçando o caráter internacional da etapa brasileira do Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding.


A competição segue na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra (ES), até 20 de setembro. A etapa brasileira é decisiva para a definição das campeãs mundiais da temporada 2026 e distribuirá US$45 mil, a maior premiação da história do circuito feminino em uma etapa mundial. A programação reúne as categorias Pro Women, Junior Women, Master Women, além das inclusivas PCD e Mães & Filhas, ampliando a participação de diferentes gerações e perfis de atletas.


Programação desta terça-feira


A competição será retomada nesta terça-feira (15), com uma programação que prevê 22 baterias, distribuídas entre as categorias Pro Women, Master Women e Junior Women A programação começa com o Round 3 da categoria Pro, seguido pelo Round 4. Na sequência, serão realizadas quatro baterias do Round 3 da Master e quatro baterias do Round 4 da Junior.


O cronograma prevê ainda duas baterias de repescagem da categoria Pro e, encerrando o dia, quatro baterias finais da Master. Cada bateria terá duração prevista de 25 minutos. A programação está sujeita a alterações de acordo com as condições do mar e as decisões da direção técnica.


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