Decisão do TJES pode colocar Armandinho de novo na disputa para a Assembleia

Diante dos argumentos, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fernando Zardini, atendeu, em parte, ao pedido do parlamentar, suspendendo as consequências da inelegibilidade até novo julgamento no âmbito eleitoral, mas manteve os demais aspectos penais da sentença original — multa de R$ 50 mil e penas restritivas de direitos em substituição à reclusão.





Zardini destacou que sua manifestação se limitou ao necessário porque não compete à vice-presidência do TJ, numa decisão monocrática, substituir o órgão colegiado do tribunal superior, tampouco declarar a elegibilidade de Armandinho ou decidir definitivamente ação relacionada à Justiça Eleitoral.





"A definição das consequências dessa suspensão sobre eventual registro de

candidatura incumbirá ao órgão competente da Justiça Eleitoral", frisa Zardini, na decisão.





O desembargador decidiu atender parte do recurso apresentado pelo vereador ao reconhecer que eram plausíveis os argumentos relacionados ao direito de produção de provas da defesa no processo de falsidade ideológica, como o cancelamento da oitiva de testemunha e o uso de vídeo de outra ação.





Como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedentes, Fernando Zardini entendeu que esse ponto tem força jurídica suficiente para pausar temporariamente os efeitos de inelegibilidade da condenação.





O desembargador também levou em consideração eventual prejuízo relativo às eleições pelo impacto direto da decisão do caso criminal sobre os direitos políticos de Armandinho, com possibilidade de "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação".