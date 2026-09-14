Irmãos são presos suspeitos de matar mulher e simular suicídio em Vila Velha

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (14), a Polícia Civil informou que o crime aconteceu em uma casa no bairro Jabaeté. O caso foi descoberto após a vítima dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, já sem vida.





Inicialmente, o namorado de Lucelena de Santos Souza afirmou que a mulher havia cometido suicídio por enforcamento. Ele disse que estava em uma casa ao lado quando ouviu a mulher gritar e foi com um vizinho até o local. Os dois levaram Lucelena para a UPA de Riviera da Barra.





A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações. “As informações coletadas pelo plantão do departamento no local são de que tanto a vítima quanto o companheiro passaram a madrugada ingerindo bebida alcoólica e consumindo drogas e, logo pela manhã, tiveram um desentendimento. Quando o plantão chegou ao local, encontrou os familiares, que informaram que, na UPA, um filho da vítima havia relatado ter visto o companheiro e o irmão dele colocando uma corda ao redor do pescoço da vítima”, explicou a delegada Raffaella Aguiar, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).