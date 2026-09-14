Nem todo HPV é igual: entenda por que identificar o tipo do vírus pode fazer diferença no tratamento

De acordo com a Dra. Fernanda Soardi, consultora em genética e genômica do Lustosa, marca da Dasa em Minas Gerais, o teste pode trazer informações sobre o HPV encontrado. “O DNA-HPV pesquisa diretamente o material genético dos tipos associados a maior risco de desenvolvimento de câncer, HPV 16 e 18. Dependendo do exame, também é possível realizar a genotipagem, ou seja, identificar qual tipo do vírus está presente na amostra (podem ser identificados mais de um tipo de HPV na mesma amostra), que merecem atenção especial por sua forte associação com o câncer. Essa informação ajuda o médico a definir os próximos passos da investigação e do eventual tratamento”.