AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Tristeza

Prefeitura da Serra decreta três dias de luto após morte de guarda municipal

Publicado em

13 set 2026 às 11:43
Guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira ingressou na corporação em 2019
Guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira ingressou na corporação em 2019 Crédito: Redes Sociais

A Prefeitura da Serra decretou três dias de luto oficial após a morte do guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira, que atuava na corporação desde 2019 e foi um dos fundadores da corpo musical da instituição. A informação foi publicada nas redes sociais do prefeito e da adminstração da cidade, no último sábado (12). 


A causa da morte não foi divulgada. Miranda foi um dos 170 primeiros aprovados no concurso da Guarda Municipal da Serra e tocava trompete. "Hoje, a farda sente a perda de um irmão. A Banda perde um integrante. A segurança pública perde um apaixonado pelo que fazia. E amigos, colegas e familiares perdem alguém cuja presença jamais será substituída", escreveu o perfil oficial da corporação. 

Veja Também 

Prêmio de R$ 99 milhões da Mega-Sena motivou sequestro no ES

Operação prende 3 suspeitos de sequestrar parente de ganhador da Mega-Sena no ES

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro das Laranjeiras

Homem é executado a tiros em bar da Serra

Publicado em 13/09/2026 às 12:13
Vítima foi executada com vários tiros dentro de bar no Bairro das Laranjeiras
Vítima foi executada com vários tiros dentro de bar no Bairro das Laranjeiras Crédito: Reprodução

Um homem de 44 anos, identificado como Samuel Paradela Antonio, foi executado a tiros dentro de um bar no Bairro das Laranjeiras, na Serra, no final da tarde do último sábado (12). 


Testemunhas não quiseram informar como o crime aconteceu, mas disseram que a vítima já havia morado na região, anos atrás, e que atualmente vivia em Nova Almeida, também na Serra. Ele tinha voltado para o Espírito Santo faz cinco anos, após uma temporada no Rio de Janeiro


O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, ninguém foi preso.

Veja Também 

Guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira ingressou na corporação em 2019

Prefeitura da Serra decreta três dias de luto após morte de guarda municipal

Prêmio de R$ 99 milhões da Mega-Sena motivou sequestro no ES

Operação prende 3 suspeitos de sequestrar parente de ganhador da Mega-Sena no ES

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Sul do ES

PM apreende submetralhadora e mais de 400 pinos de cocaína em Cachoeiro

Publicado em 13/09/2026 às 09:49
Homem é detido com submetralhadora e drogas em Cachoeiro de Itapemirim
Além da arma, militares apreenderam entorpecentes análogos ao crack, à cocaína e à maconha.
 Divulgação | Polícia Militar

Um homem foi detido após policiais militares encontrarem uma submetralhadora e entorpecentes em sua residência, no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A apreensão ocorreu na manhã deste domingo (13), quando a equipe da Polícia Militar recebeu informações de que o imóvel era usado no tráfico de drogas da região.


Segundo a PM, foi encontrada uma submetralhadora de fabricação semi-industrial e calibre .380, assim como 15 munições do mesmo calibre e dois carregadores. Além disso, foram apreendidos 422 pinos de cocaína; cinco porções, 111 buchas e 33 tiras de maconha; 100 gramas de crack e duas balanças de precisão.


O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o encaminhamento do suspeito, mas ainda não houve resposta.

Veja Também 

Droga sintética conhecida como "abacaxizinho" ou "pineapple" foi apreendida em Cachoeiro de Itapemirim

Ação policial apreende 9 kg de maconha e ‘abacaxizinho’ em Cachoeiro

O estabelecimento não tinha credenciamento para atuar na desmontagem de veículos e na comercialização de peças usadas

Ferro-velho é interditado com veículos irregulares para desmontagem em Cachoeiro

Muqui, no Sul do ES

Crianças e bebê são encontrados sozinhos dentro de casa em Muqui

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Violência

Homem é assassinado a tiros no bairro Aviso, em Linhares

Publicado em 13/09/2026 às 09:40
Homem é morto a tiros em Linhares
Weverton Moreira foi encontrado pela PM morto e caído sobre a calçada. Leitor A Gazeta

Um homem, identificado como Weverton Moreira, foi morto a tiros no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no sábado (12). A vítima, que não teve a idade informada, foi encontrada pela Polícia Militar caída em uma calçada na Rua Acre.


De acordo com o boletim da PM, a perícia constatou que o corpo tinha mais de 20 perfurações nas regiões da cabeça, pescoço, braço esquerdo e tórax. Também foram encontradas cápsulas de munição calibre .380 no local do crime. Os militares não localizaram suspeitos.


A Polícia Civil informou que o caso investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.

Veja Também 

Imagem de destaque

Mulher acorda com correria e encontra homem morto dentro de casa em Linhares

SML de Linhares, no Norte do ES

Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Linhares

Registro foi feito na manhã desta quinta-feira (10)

Elefante-marinho é visto descansando em praia de Linhares; veja vídeo

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Veja vídeo

Ônibus escolar perde freio e se envolve em acidente em Alegre

Publicado em 12/09/2026 às 19:25

Um ônibus escolar bateu contra a barreira de proteção de uma ponte e atingiu a fachada de um estabelecimento no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (12).


O motorista relatou à Polícia Militar que, durante a descida nas proximidades do Parque de Exposições, percebeu uma falha no sistema de freios, perdeu o controle da direção e não conseguiu evitar o acidente.


O condutor não se feriu e dispensou atendimento médico. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Não há informações se o veículo presta serviços para a prefeitura ou é particular.

Veja Também 

Geovane Laporte, que morreu em acidente de trânsito em Aracruz

Morto em acidente em Aracruz era engenheiro e inspetor do Crea-ES

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo

Parte de estrutura de prédio desaba no Centro de Alegre; veja vídeo

Publicado em 12/09/2026 às 18:29

Parte de uma estrutura no último andar de um prédio caiu no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (12). O momento foi registrado por câmeras de segurança. Pouco antes, carros e motos passavam pela região da Praça Bernadino Monteiro. Apesar disso, não houve registro de feridos.


De acordo com a Defesa Civil Municipal, o vento pode ter contribuído para a queda, mas a causa ainda não foi confirmada. O prédio, onde funciona uma loja de materiais de construção, não precisou ser interditado.


Os escombros foram recolhidos pela equipe da loja, e a rua foi limpa pela prefeitura com o auxílio de um caminhão-pipa.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Centro

Incêndio atinge área de supermercado em São Gabriel da Palha

Publicado em 12/09/2026 às 15:57

Um incêndio atingiu uma área de um supermercado no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (12). De acordo com o proprietário do estabelecimento, Victor Maestri, as chamas atingiram o depósito e parte da loja, incluindo os setores de hortifruti, açougue e câmara fria. Não houve registro de feridos.


As causas do incêndio serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não há previsão para a conclusão do laudo. 


O supermercado permanecerá fechado para reformas e ainda não há previsão de reabertura, segundo o proprietário.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Motorista e passageiros abandonam carro após acidente em Iúna

Publicado em 12/09/2026 às 14:47


Um Fiat Punto branco foi abandonado pelo motorista e pelos passageiros após bater em um Volkswagen Gol vermelho na zona rural de Iúna, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (12). 


Segundo a Polícia Militar, o motorista do Gol relatou que o condutor do Punto teria invadido a contramão e atingido o veículo dele. O licenciamento do Punto estava atrasado, de acordo com a corporação. 


A Polícia Civil orientou o motorista do Gol a procurar uma delegacia para registrar uma representação contra o responsável apontado por ele. Como não houve morte nem prisão em flagrante, é necessário que a vítima manifeste interesse em registrar a representação para que o caso seja investigado.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

Mulher acorda com correria e encontra homem morto dentro de casa em Linhares

Publicado em 12/09/2026 às 12:57

Uma mulher acordou com uma correria no quintal e, ao verificar o que estava acontecendo, encontrou um homem morto dentro da casa onde mora, no balneário de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (12). A vítima apresentava oito cortes provocados por arma branca.


De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 2h20 após receber informações sobre um possível homicídio. No local, os policiais encontraram a vítima já sem sinais de vida. A perícia constatou que os ferimentos estavam concentrados no lado esquerdo do corpo, na altura das costelas.


A dona da casa contou à PM que estava dormindo e havia deixado o portão aberto quando foi acordada pela movimentação no quintal. Ao se levantar para verificar o que havia acontecido, encontrou a vítima caída em um dos cômodos da residência.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.

Veja Também 

Caminhão tomba e cai em rio após bater em ponte em Aracruz

Carreta carregada de celulose tomba e cai em rio em Aracruz

Motociclista morre após acidente na ES-124, em Aracruz

Motociclista de 33 anos morre em acidente com picape em Aracruz

SML de Linhares, no Norte do ES

Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Linhares

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Carreta carregada de celulose tomba e cai em rio em Aracruz

Publicado em 12/09/2026 às 12:25
Caminhão tomba e cai em rio após bater em ponte em Aracruz
Caminhão tomba e cai em rio após bater em ponte em Aracruz Douglas Abreu

Uma carreta carregada de celulose tombou e caiu em um rio após bater contra o guarda-corpo da ponte na ES 010, em Vila do Riacho, Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (12).


Segundo apuração da repórter da TV Gazeta Viviane Maciel, a carreta saiu de Mucuri, no Sul da Bahia, e seguia para o Porto de Aracruz, que fica a poucos quilômetros do local do acidente.


De acordo com a Polícia Militar, o motorista, de 38 anos, sofreu um corte na cabeça e foi socorrido para a UPA de Barra do Riacho. Ainda segundo a corporação, não foi possível realizar o teste do etilômetro devido à necessidade de atendimento médico.

Veja Também 

Motociclista morre após acidente na ES-124, em Aracruz

Motociclista de 33 anos morre em acidente com picape em Aracruz

SML de Linhares, no Norte do ES

Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Linhares

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Linhares

Publicado em 12/09/2026 às 11:20

Três pessoas foram baleadas na madrugada deste sábado (12), na comunidade de Vila Bagueira, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Uma das vítimas, identificada como Alan Vitor Souza Quinto, 21 anos, morreu após dar entrada no Hospital Geral de Linhares (HGL). Outras duas pessoas também foram atingidas e receberam atendimento médico.


Segundo a Polícia Militar, o ataque teria ocorrido quando uma motocicleta passou pela comunidade e o passageiro atirou contra as pessoas. Além de Alan, outros dois homens foram baleados no pé e no braço. 


As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Linhares. Alan não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.


A Polícia Civil informou  que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo de Alan foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.

Veja Também 

Homem é morto com tiro na cabeça no bairro Feu Rosa, na Serra.

Homem é morto com tiro na cabeça no bairro Feu Rosa, na Serra

Com os homens foram apreendidos frascos de lança-perfume, gás butano e comprimidos de droga sintética

Dupla é presa com mais de 1,1 mil frascos de lança-perfume na BR 101, no ES

Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória

Greve dos bancários continua no ES após rejeição de propostas do BB e da Caixa

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Bolo de coco com farofa crocante é opção fácil e deliciosa para o café da manhã de domingo

Imagem de destaque

Tarot semanal: previsão para os signos de 14 a 20 de setembro de 2026

Imagem BBC Brasil

'Dark Horse': Dino retira sigilo de material da polícia de SP sobre financiamento do filme

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados