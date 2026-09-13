Prefeitura da Serra decreta três dias de luto após morte de guarda municipal

A Prefeitura da Serra decretou três dias de luto oficial após a morte do guarda civil municipal Vanderci Miranda de Oliveira, que atuava na corporação desde 2019 e foi um dos fundadores da corpo musical da instituição. A informação foi publicada nas redes sociais do prefeito e da adminstração da cidade, no último sábado (12).





A causa da morte não foi divulgada. Miranda foi um dos 170 primeiros aprovados no concurso da Guarda Municipal da Serra e tocava trompete. "Hoje, a farda sente a perda de um irmão. A Banda perde um integrante. A segurança pública perde um apaixonado pelo que fazia. E amigos, colegas e familiares perdem alguém cuja presença jamais será substituída", escreveu o perfil oficial da corporação.