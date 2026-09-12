Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Linhares

Três pessoas foram baleadas na madrugada deste sábado (12), na comunidade de Vila Bagueira, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Uma das vítimas, identificada como Alan Vitor Souza Quinto, 21 anos, morreu após dar entrada no Hospital Geral de Linhares (HGL). Outras duas pessoas também foram atingidas e receberam atendimento médico.





Segundo a Polícia Militar, o ataque teria ocorrido quando uma motocicleta passou pela comunidade e o passageiro atirou contra as pessoas. Além de Alan, outros dois homens foram baleados no pé e no braço.





As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Linhares. Alan não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo de Alan foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.