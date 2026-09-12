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Norte do ES

Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Linhares

Publicado em

12 set 2026 às 11:20

Três pessoas foram baleadas na madrugada deste sábado (12), na comunidade de Vila Bagueira, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Uma das vítimas, identificada como Alan Vitor Souza Quinto, 21 anos, morreu após dar entrada no Hospital Geral de Linhares (HGL). Outras duas pessoas também foram atingidas e receberam atendimento médico.


Segundo a Polícia Militar, o ataque teria ocorrido quando uma motocicleta passou pela comunidade e o passageiro atirou contra as pessoas. Além de Alan, outros dois homens foram baleados no pé e no braço. 


As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Linhares. Alan não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.


A Polícia Civil informou  que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo de Alan foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.

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Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Carreta carregada de celulose tomba e cai em rio em Aracruz

Publicado em 12/09/2026 às 12:25
Caminhão tomba e cai em rio após bater em ponte em Aracruz
Caminhão tomba e cai em rio após bater em ponte em Aracruz Douglas Abreu

Uma carreta carregada de celulose tombou e caiu em um rio após bater contra o guarda-corpo da ponte na ES 010, em Vila do Riacho, Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (12).


Segundo apuração da repórter da TV Gazeta Viviane Maciel, a carreta saiu de Mucuri, no Sul da Bahia, e seguia para o Porto de Aracruz, que fica a poucos quilômetros do local do acidente.


De acordo com a Polícia Militar, o motorista, de 38 anos, sofreu um corte na cabeça e foi socorrido para a UPA de Barra do Riacho. Ainda segundo a corporação, não foi possível realizar o teste do etilômetro devido à necessidade de atendimento médico.

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Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Norte capixaba

Notaer transporta fígado de São Mateus para transplante em Vitória

Publicado em 11/09/2026 às 20:09

Um fígado foi transportado de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, para ser usado em um transplante em Vitória na tarde desta sexta-feira (11). Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o órgão foi encaminhado ao Hospital Evangélico, em Vila Velha.


Segundo o Notaer, o uso da aeronave foi fundamental para reduzir o tempo de deslocamento, preservar a viabilidade do fígado e colaborar com o sucesso do transplante.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Vídeo

Trator desgovernado atinge carro e loja em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 11/09/2026 às 20:00

Um trator apresentou um problema no freio e desceu desgovernado pela Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (11). A máquina atingiu um carro estacionado e parte da estrutura de uma loja. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.


Segundo a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o condutor tentou abaixar a pá do trator para conter a descida do veículo, mas não conseguiu. O servidor havia realizado um serviço na antiga Estação Ferroviária e retornava para a garagem, no bairro São Geraldo, quando ocorreu o acidente. A máquina pertence à Prefeitura de Cachoeiro.


Agentes de trânsito estiveram no local para orientar os motoristas. Em nota, a prefeitura confirmou que o trator apresentou um problema no freio e informou que acompanha o caso junto ao proprietário do veículo atingido, além de apurar as circunstâncias do acidente.

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (11)
Máquina desceu a Avenida Francisco Lacerda de Aguiar desgovernada e atingiu um carro estacionado e parte da estrutura de uma loja Matheus Passos
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Durante a fiscalização

Mulher é detida com 3,9 kg de haxixe escondidos em mala na BR 101

Publicado em 11/09/2026 às 18:29
Apreensão aconteceu na tarde desta sexta-feira (11)
Droga estava escondida em um compartimento interno da mala Divulgação | PRF/ES

Cerca de 3,9 kg de haxixe foram encontrados e apreendidos dentro de uma mala de viagem durante a fiscalização em um Chevrolet Prisma, na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três homens e uma mulher estavam no veículo. A droga estava escondida em um compartimento oculto na estrutura interna da mala da bagagem, que pertencia à passageira.


Durante a abordagem, os policiais identificaram divergências nas informações dadas pela mulher sobre a viagem. Ela e a droga apreendida foram encaminhadas à Delegacia de Itapemirim. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber quais medidas foram adotadas e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Atenção!

ES recebe novo alerta amarelo de tempestade e granizo para 19 cidades

Publicado em 11/09/2026 às 11:41

Parece notícia repetida, mas não é: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de tempestade e queda de granizo para 19 cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso é válido durante toda esta sexta-feira (11). 


O alerta indica perigo potencial e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é baixo. Veja as cidades que estão sob alerta:


  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Divino de São Lourenço
  7. Dores do Rio Preto
  8. Guaçuí
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Jerônimo Monteiro
  12. Marataízes
  13. Mimoso do Sul
  14. Muqui
  15. Piúma
  16. Presidente Kennedy
  17. Rio Novo do Sul
  18. São José do Calçado
  19. Vargem Alta

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Feminicídio

Caso de mulher encontrada morta em casa tem reviravolta e prisão em Vitória

Publicado em 11/09/2026 às 11:26

Um homem foi preso suspeito de matar a facadas a ex-companheira Cintia Renata da Silva, de 41 anos, dentro da própria casa, no bairro Bonfim, em Vitória. Ele foi preso no mesmo dia do crime, em 3 de setembro. O corpo da vítima foi encontrada pelo filho dela.


Segundo a Polícia Civil, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência que, a princípio, teria sido registrada como um possível suicídio. No entanto, a perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) constatou que a vítima havia sido morta com golpes de faca, caracterizando o caso como feminicídio.


De acordo com o perito criminal Wescley Silva PCIES, a vítima foi esfaqueada cerca de 16 vezes na região toráxica. Também havia lesões na carótida direita e do lado esquerdo da face.


"Tinha uma lesão atrás da axila direita, um local que é fisicamente impossível para alguém que está se autoagredindo realizar. Também tem lesão de auto defesa, que é determinante", detalhou Wescley.


Testemunhas relataram à polícia que os dois viveram um relacionamento conturbado. De acordo com a corporação, o homem mentiu sobre onde estava no momento do crime. Ele foi preso no mesmo dia. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
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Acidente

Mulher morre após perder controle de moto e bater em árvore em Atílio Vivácqua

Publicado em 11/09/2026 às 11:26
Mulher morre em acidente de moto em Atílio Vivácqua
Cirlei Oliveira de Sousa pilotava uma Honda Bross quando colidiu com uma árvore em Atílio Vivácqua Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher de 54 anos morreu em um acidente de moto na localidade de Córrego da Fama, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, Cirlei Oliveira de Sousa perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma árvore.


A vítima pilotava uma Honda Bros e seguia em direção ao centro de Atílio Vivácqua quando sofreu o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Cirlei morreu no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia.


De acordo com a PM, a mulher não tinha permissão ou habilitação para conduzir motocicleta. A moto e os pertences pessoais da vítima ficaram sob a responsabilidade do filho. A Polícia Científica informou que o corpo de Cirlei foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.


A Prefeitura de Atílio Vivácqua divulgou uma nota lamentando a morte de Cirlei, que era moradora do município.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Ruas de Vila Velha terão interdições para corrida de rua no domingo (13)

Publicado em 11/09/2026 às 09:09
Corrida em Vila Velha terá interdições parciais de vias no domingo
Os corredores pecorrerão as linhas marcadas em azul no mapa Prefeitura de Vila Velha

Ruas de Vila Velha terão interdições parciais para o trânsito de veículos neste domingo (13) durante uma corrida de rua na cidade. Os atletas sairão do Parque da Prainha às 6h30, seguirão pelo Centro de Vila Velha até a Praia da Costa, vão contornar o Morro do Moreno e seguirão de volta para a Prainha, local da chegada. O total do percurso é de 7,4 quilômetros. 


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as vias serão liberadas gradativamente conforme os atletas avançarem pelo percurso. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar na região. 


O trajeto terá início na Prainha e seguirá pela Avenida Luciano das Neves, Rua Quinze de Novembro, Avenida Antônio Gil Veloso, Rua Gastão Roubach, Rua Santa Leocádia, Rua Fernando Monteiro Lindenberg, Rua Miguel Aguiar, Rua Magnólia Aguiar, Rua São Paulo, Rua Castelo Branco e Rua Antônio Ataíde. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Mulher é trancada em casa por companheiro que termina preso no ES

Publicado em 10/09/2026 às 19:29

Um homem foi preso em flagrante por agredir, ameaçar e manter uma mulher de 47 anos trancada dentro de casa em Muqui, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a vítima gritou por socorro e os vizinhos chamaram os militares. O suspeito tentou fugir e teria agredido os policiais durante a abordagem.


Aos policiais, a mulher contou que vinha sofrendo violência física e psicológica praticada pelo companheiro havia vários dias. Segundo a vítima, na quarta-feira (9), ela foi trancada dentro de casa e, após conseguir tomar um medicamento de uso controlado, teria sido obrigada pelo companheiro a ingerir mais remédios. Ela relatou ainda ter sofrido agressões físicas e sido ameaçada de morte com uma faca.


De acordo com a PM, o suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os militares. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, cárcere privado, constrangimento ilegal com emprego de arma, injúria e resistência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 

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Pedestre é atingido por barras de ferro após colisão entre caminhões em Cariacica

Publicado em 10/09/2026 às 18:30
Acidente entre caminhões deixa pedestre ferido em Cariacica
Acidente entre caminhões deixa pedestre ferido em Cariacica Leitor AG

Uma colisão entre dois caminhões deixou um pedestre de 59 anos ferido no bairro Tabajara, em Cariacica, nesta quinta-feira (10). Testemunhas contaram à Polícia Militar que, com o impacto da batida, barras de ferro transportadas por um dos veículos se soltaram e atingiram o homem, que passava pelo local.


A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Segundo a Polícia Militar, os motoristas não foram encontrados no local.

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