Grupo capixaba vai construir hidrelétrica em São Mateus

A Santa Maria Participações - braço do Grupo Santa Maria Energia responsável por projetos de geração de energia, comercialização e prestação de serviços - vai investir R$ 60 milhões na construção de uma hidrelétrica no Rio Cricaré, São Mateus, Norte do Espírito Santo. A Hidrelétrica Km 47 (em referência ao local onde ficará o empreendimento) terá capacidade de 5 MW (megawatts), portanto, está no grupo das chamadas PCHs (pequenas centrais hidrelétricas).





"A Km 47 faz parte de um pacote de investimentos em geração de energia que a Santa Maria está fazendo. Ao lado dela já temos uma usina de geração solar. Vamos vender parte da produção no mercado livre de energia e colocaremos uma outra parte nos leilões de energia feitos pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A capacidade é suficiente para abastecer 12 mil residências", explicou Aurelien Maudonnet, CEO da Santa Maria Participações, francês que assumiu a companhia há quatro meses.





De acordo com o executivo, o projeto executivo deve ser finalizado até o final do ano e o início das obras está previsto para 2027. A expectativa é inaugurar o empreendimento até 2029. Serão abertos 300 empregos durante as obras.





Também faz parte do Grupo Santa Maria Energia a Luz e Força Santa Maria, distribuidora de energia responsável por onze municípios do Noroeste do Espírito Santo. Fundada pela família Coutinho, de Colatina, a Luz e Força é de 1959, mas os Coutinho atuam no ramo desde os anos 1930.





"Trata-se de um investimento relevante para São Mateus, que movimenta um volume relevante de recursos e que empregará 300 trabalhadores só durante a obra. O município vem atraindo outros empreendimentos do mesmo porte. Muito interessante para a economia da região", comemorou o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Hassan Rezende.