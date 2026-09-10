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Abdo Filho

Grupo capixaba vai construir hidrelétrica em São Mateus

O início das obras está previsto para 2027. A expectativa é inaugurar o empreendimento até 2029. Serão abertos 300 empregos durante as obras

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

10 set 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Perspectiva de hidrelétrica que o Grupo Santa Maria vai fazer no Rio Cricaré, em São Mateus Divulgação/Santa Maria Participações

A Santa Maria Participações - braço do Grupo Santa Maria Energia responsável por projetos de geração de energia, comercialização e prestação de serviços - vai investir R$ 60 milhões na construção de uma hidrelétrica no Rio Cricaré, São Mateus, Norte do Espírito Santo. A Hidrelétrica Km 47 (em referência ao local onde ficará o empreendimento) terá capacidade de 5 MW (megawatts), portanto, está no grupo das chamadas PCHs (pequenas centrais hidrelétricas).


"A Km 47 faz parte de um pacote de investimentos em geração de energia que a Santa Maria está fazendo. Ao lado dela já temos uma usina de geração solar. Vamos vender parte da produção no mercado livre de energia e colocaremos uma outra parte nos leilões de energia feitos pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A capacidade é suficiente para abastecer 12 mil residências", explicou Aurelien Maudonnet, CEO da Santa Maria Participações, francês que assumiu a companhia há quatro meses.


De acordo com o executivo, o projeto executivo deve ser finalizado até o final do ano e o início das obras está previsto para 2027. A expectativa é inaugurar o empreendimento até 2029. Serão abertos 300 empregos durante as obras. 


Também faz parte do Grupo Santa Maria Energia a Luz e Força Santa Maria, distribuidora de energia responsável por onze municípios do Noroeste do Espírito Santo. Fundada pela família Coutinho, de Colatina, a Luz e Força é de 1959, mas os Coutinho atuam no ramo desde os anos 1930.


"Trata-se de um investimento relevante para São Mateus, que movimenta um volume relevante de recursos e que empregará 300 trabalhadores só durante a obra. O município vem atraindo outros empreendimentos do mesmo porte. Muito interessante para a economia da região", comemorou o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Hassan Rezende.

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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