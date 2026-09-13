Operação prende 3 suspeitos de sequestrar parente de ganhador da Mega-Sena no ES

O apostador, morador de Barra de São Francisco, levou sozinho os quase R$ 100 milhões da Mega-Sena. O sorteio ocorreu em agosto de 2025. No dia 16 de março deste ano, a adolescente acabou sequestrada. O crime teria sido planejado por um detento do presídio de Teixeira de Freitas (BA), ligado ao Comando Vermelho, após tomar conhecimento do prêmio.





A ideia inicial era sequestrar outro parente do ganhador da bolada, mas, como não conseguiram localizar o alvo principal, a adolescente acabou sendo a vítima. Segundo o delegado Leonardo Forattini, os suspeitos saíram da Bahia e passaram pela residência dela em um carro. Um deles fingiu estar passando mal e pediu um copo de água à jovem. Quando ela retornou, dois homens desceram do veículo, pegaram a moça e fugiram.





Ela foi mantida em um cativeiro em Nova Viçosa (BA) e acabou localizada pela polícia em 18 de março.





No dia do resgate houve confronto armado com um suspeito, que acabou morto. No local foram apreendidos um revólver, um veículo com restrição de roubo e cerca de 800 gramas de drogas.