Apostador do ES que ganhou R$ 99,5 milhões na Mega-Sena já resgatou o prêmio

Caixa Econômica Federal confirmou que o sortudo (ou sortuda) d Barra de São Francisco compareceu a uma agência bancária para receber a bolada milionária

Fabrício Silva

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:25

Bilhete de loteria: mega-sena
A Mega-Sena mais uma vez saiu para um apostador do Espírito Santo, desta vez em Barra de São Francisco  Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa

O sortudo ou sortuda de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, que levou sozinho o prêmio de R$ 99,5 milhões da Mega-Sena, já se apresentou para retirar a bolada milionária. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (7).

Segundo o banco, responsável pelas loterias no Brasil, o ganhador do concurso 2897 compareceu a uma agência para realizar o resgate da premiação. A identidade da pessoa e o local de comparecimento, no entanto, não foram divulgados, por uma política de segurança adotada pela instituição.

A aposta milionária foi feita de forma simples (R$ 6), com seis dezenas marcadas, na casa lotérica Mapa de Mina, localizada no Centro da cidade. O sorteio ocorreu na terça-feira (5) e os números sorteados foram: 06 – 28 – 01 – 24 – 57 – 27.

Ainda segundo a Caixa, o prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias após a data do sorteio. Caso o vencedor não aparecesse dentro desse período, o montante seria repassado ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES). Desta vez, no entanto, o novo milionário não perdeu tempo.

