Motorista sem CNH e embriagado é preso após causar acidente em Linhares

Condutor foi detido pela PRF na noite de quarta-feira (6) e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:42

Motorista foi preso em flagrante por dirigir embriagado e sem habilitação após causar acidente em Linhares. Crédito: Leitor AG

Um motorista foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (06) após causar um acidente de trânsito em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado por dirigir sob efeito de álcool e por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor autuado não teve a identidade informada.

A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que conduziu o suspeito até a Delegacia Regional de Linhares. Segundo a nota da PC, ele foi autuado por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência, além de dirigir sem habilitação. Após os procedimentos, ele foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

A colisão envolveu um motorista de aplicativo, que estava em um Ford Ka e um Fiat Strada. Ele contou que estava parado aguardando para acessar a pista quando foi atingido violentamente na traseira do veículo. O impacto foi tão forte que empurrou o carro da vítima para a BR 101.

"Eu estava indo fazer uma corrida. Parei na esquina com o bairro Limoeiro, esperando para atravessar a pista. Não vinha nenhum carro perto, então esperei. Foi nesse momento que recebi a pancada. Mesmo com o pé no freio e parado, meu carro foi empurrado para a BR. Se eu tivesse atravessado, o impacto teria sido ainda maior" relatou a vítima.

O motorista ainda afirmou que o suspeito estava visivelmente embriagado e não conseguiu sequer realizar o teste do bafômetro.

"Os policiais da PRF constataram que ele estava bêbado, mas ele nem conseguia fazer o teste. O carro que ele dirigia era emprestado, não tinha seguro. Só o meu carro tem seguro" completou.

