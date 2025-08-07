Norte do ES

Operação “Jogo Sujo” prende suspeitos de homicídio em Conceição da Barra

Quatro pessoas foram detidas, além de armas, munições, drogas e dinheiro apreendidas durante ação da Polícia Civil no Norte do Espírito Santo

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:43

Presos durante a Operação Jogo Sujo, realizada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira Crédito: Polícia Civil

Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Superintendência Regional Norte (SPRN) e da Delegacia de Conceição da Barra, deflagrou a operação “Jogo Sujo”, que resultou em quatro prisões e na apreensão de armas, munições, drogas e dinheiro. A ação é desdobramento das investigações do homicídio ocorrido no distrito de Braço do Rio, no dia 1º de maio deste ano, quando um jovem de 26 anos foi executado enquanto assistia a uma partida de futebol.

O crime que abalou a pequena comunidade local aconteceu em um campo do distrito de Braço do Rio, região rural de Conceição da Barra.

A vítima, Gabriel de Jesus Oliveira, de 26 anos, foi atraída até o local por um suposto amigo, segundo apontaram as investigações da Polícia Civil. Ainda no campo, enquanto assistia a uma partida, o jovem foi surpreendido por homens encapuzados, que chegaram armados e dispararam contra ele.

A execução brutal causou grande comoção entre moradores, que relataram o medo e a tristeza pela perda de uma vida jovem, além da violência que tomou conta do distrito.

Gabriel de Jesus Oliveira, de 26 anos, foi assassinado enquanto assistia a uma partida de futebol em um campo Crédito: Leitor / Acervo pessoal / Montagem A Gazeta

Após meses de investigações, que incluíram análise de imagens, depoimentos de testemunhas e trabalho de inteligência, a Superintendência Regional Norte em parceria com a Delegacia de Conceição da Barra conseguiu reunir provas suficientes para deflagrar a operação “Jogo Sujo”. Nesta manhã, sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão foram cumpridos no município.

Durante as ações, foram presos quatro suspeitos relacionados ao homicídio e apreendidas uma pistola Taurus 765, um revólver calibre. 38, além de 27 munições calibre. 32 e 8 munições calibre. 38. Também foram encontrados entorpecentes e dinheiro em espécie, que poderão ajudar nas investigações sobre possíveis outras atividades criminosas dos detidos.

Os presos, que não tiveram os nomes revelados, foram encaminhados ao plantão da 18ª Regional de Polícia, em São Mateus, onde estão à disposição da Justiça.

