Encapuzados executam jovem em campo de futebol em Conceição da Barra

Gabriel de Jesus Oliveira, de 26 anos, foi assassinado enquanto assistia a uma partida de futebol em um campo. Crédito: Leitor / Acervo pessoal / Montagem A Gazeta

Um jovem de 26 anos, identificado como Gabriel de Jesus Oliveira, foi assassinado a tiros por volta de 16h20 dequinta-feira (1º), feriado nacional do Dia do Trabalho, próximo ao alambrado de um campo de futebol, no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo

Segundo a Polícia Militar, a companheira de Gabriel disse que estava sentada em um banco perto do campo de futebol mexendo no celular, e o jovem estava em pé atrás dela. Quando ouviu o barulho de tiros, ela disse que olhou para trás, viu o companheiro cair e dois homens encapuzados entrando em um carro Fiat Siena de cor prata e fugindo. A vítima morreu no local, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares,

Ainda conforme a Polícia Militar, a companheira de Gabriel não soube dizer se o jovem havia recebido ameaças recentemente ou se tinha algum desafeto, e disse não saber o que poderia ter motivado o crime. Durante o atendimento da ocorrência, um homem se aproximou dos policiais informando que seu carro Siena de cor prata havia sido roubado por volta das 16h — cerca de vinte minutos antes do homicídio. Investigadores disseram que os executores roubaram o veículo para usá-lo na execução do crime.