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Morto a tiros

Encapuzados executam jovem em campo de futebol em Conceição da Barra

Gabriel de Jesus Oliveira, de 26 anos, foi assassinado na quinta-feira (1°), na presença da companheira, enquanto assistia a uma partida de futebol no distrito de Braço do Rio
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

02 mai 2025 às 10:16

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 10:16

Encapuzados matam homem a tiros após roubarem carro em Conceição da Barra
Gabriel de Jesus Oliveira, de 26 anos, foi assassinado enquanto assistia a uma partida de futebol em um campo. Crédito: Leitor / Acervo pessoal / Montagem A Gazeta
Um jovem de 26 anos, identificado como Gabriel de Jesus Oliveira, foi assassinado a tiros por volta de 16h20 dequinta-feira (1º), feriado nacional do Dia do Trabalho, próximo ao alambrado de um campo de futebol, no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, a companheira de Gabriel disse que estava sentada em um banco perto do campo de futebol mexendo no celular, e o jovem estava em pé atrás dela. Quando ouviu o barulho de tiros, ela disse que olhou para trás, viu o companheiro cair e dois homens encapuzados entrando em um carro Fiat Siena de cor prata e fugindo. A vítima morreu no local, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares,
Ainda conforme a Polícia Militar, a companheira de Gabriel não soube dizer se o jovem havia recebido ameaças recentemente ou se tinha algum desafeto, e disse não saber o que poderia ter motivado o crime. Durante o atendimento da ocorrência, um homem se aproximou dos policiais informando que seu carro Siena de cor prata havia sido roubado por volta das 16h — cerca de vinte minutos antes do homicídio. Investigadores disseram que os executores roubaram o veículo para usá-lo na execução do crime.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, e que nenhum suspeito do crime havia sido detido até a publicação desta matéria. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", destacou a corporação.

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