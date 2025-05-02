Voltar a nadar no mar? Treina que dá

Depois de um infarto das coronárias, em dezembro de 1994, nunca mais fui o mesmo homem. Andar na areia da praia eu bem que consegui e consigo até hoje. Aos poucos, fui praticando passos em quantidade crescente e em ritmo mais acelerado, sempre condicionado ao que sentia no peito. A dor, aprendi com um homem sábio, é nada mais, nada menos do que um indicador da nossa incapacidade de fazer esforço físico, a cada momento do dia, ao longo da vida, pra ser mais exato.

Aprendi, na sequência, que a dor desaparece ao reduzirmos o ritmo dos passos e, consequentemente, do esforço. Livre da dor, pode-se acelerar e manter o ritmo das passadas até que ela ressurja, muito provavelmente em um nível mais elevado de esforço. É uma espécie de brincadeira de pique-esconde.

Pois foi vendo aquele pessoal todo nadando na praia da esquerda foi me dando uma inveja desenfreada de dar umas boas braçadas, indo e voltando, lá no fundão.

Sempre achei que a determinação tem papel relevante na vida da gente, a insistência também. Isso sem falar no mérito da força de vontade, da autoconfiança e da coragem. É bem verdade que, na minha condição de pretendente a nadador matinal, a inveja jogou um papel determinante. Sempre entendi que a inveja é uma potente força motriz das nossas escolhas e decisões.

Senhor das minhas deficiências físicas e de alternativas par contorná-las, resolvi testar como estaria a minha condição dentro d'água, após caminhar bastante na areia. Para minha grata surpresa, a tal dor nos peitos só foi aparecer quando forcei as braçadas, desaparecendo com a redução do esforço. Confesso que fiquei me achando um idoso de bom potencial.

O mar, nessas últimas semanas, esteve calmo, com águas quentes e limpas e os ventos quase sempre na categoria de fracos a moderados, soprando da terra pro mar. Eu sou um inveterado apreciador do vento terral. Os vindos do sul, mais frios, também sopraram, mas o morro da ilha protege os usuários da praia da esquerda de eventuais friacas.

Pois na semana passada, após um período razoável de treino de braçadas variáveis, já constatando o surgimento de “muque” nos dois braços, me programei para tentar nadar tão logo Carol voltasse do Rio. Combinei com ela que levasse o celular para registrar o início da minha carreira de nadador de travessias. Como era de esperar, demonstrou uma certa euforia, dessas de fazer marido ficar se achando o tal.

Na segunda-feira acordei cedinho para ir treinar. Ainda na cama, pensando na vida, me veio uma questão relevante, merecedora de atenção. Com o passar dos minutos, ao usar meus parcos conhecimentos sobre anatomia e, sobretudo, meu bom senso, o que era uma dúvida foi virando uma certeza. A musculatura utilizada para movimentar as pernas no nado livre não é exatamente a mesma que é acionada para que a pessoa possa andar e correr.

Natação Crédito: Fernando Madeira

Como sempre, depois de andar em ritmo forte, entrei na água e tratei de remar firme com os braços, pra frente e pra trás, pra cima e pra baixo e nada de dor aparecer. Foi o suficiente para me deitar no rasinho e com as mãos na areia, começasse a movimentar as pernas esticadas pra cima e pra baixo como se estivesse nadando na piscina. Não demorou e lá estava a danada da dor nos peitos, abrangente e cheia de razão.