Polícia investiga preso com arma perto da casa de diarista morta em Vila Velha

Iraci de Souza Teixeira, diarista assassinada em Vila Velha Crédito: Imagem cedida pela família

A Polícia Civil investiga a possível ligação de um homem preso por porte ilegal de arma na última quinta-feira (1º) com a morte da diarista Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, em Vila Velha . O suspeito foi detido pela Polícia Militar nas proximidades da casa onde a vítima morava, no bairro Vale Encantado.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), o delegado Luiz Gustavo Ximenes, a prisão ocorreu horas após o corpo de Iraci ter sido encontrado em um terreno no final da rua Monte Sinai, próximo à Rodovia Leste-Oeste.

“Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Estão sendo realizados levantamentos para ver a participação desse indivíduo, se ele realmente participou desse crime”, afirmou Ximenes em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta. “Estamos analisando as câmeras de monitoramento e também aguardando o laudo cadavérico para verificar as lesões, se foram praticadas com arma branca”, disse.

O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, afirmou que, no momento em que foi preso, o homem não tinha condições de prestar depoimento, mas será investigado. “Uma pessoa foi presa, mas ela estava totalmente alcoolizada, entorpecida, cheia de fezes, com falas desconexas. Aguardamos até a madrugada e a interrogamos. Ele nega veementemente, diz que não conhece (a vítima). Mas isso não está descartado. Vamos buscar todas as informações”, explicou o chefe da corporação.

Conforme a investigação, Iraci apresentava sinais de violência. O corpo a diarista estava com afundamento de crânio e mãos e pés amarrados com uma camisa branca, sugerindo crueldade, segundo afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda.