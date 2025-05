Saiu para caminhar e não voltou

Corpo de empregada doméstica que estava desaparecida é encontrado em Vila Velha

Iraci de Souza Teixeira, mais conhecida como Graça, não era vista desde a manhã do último sábado (26)

Publicado em 1 de maio de 2025 às 10:33

Corpo da empregada doméstica Iraci de Souza Teixeira foi encontrado em área de mata em Vale Encantado Crédito: Bernardo Bracony

A empregada doméstica Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, que estava desaparecida desde a manhã do último sábado (26), quando saiu para caminhar, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (1º) em um terreno no final da Rua Monte Sinai, no bairro Vale Encantado, Vila Velha, nas proximidades da Rodovia Leste Oeste e de onde ela morava. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o corpo dela foi localizado por amigos da família, que tinham se reunido logo cedo para fazer buscas na região.>

Um dos amigos que encontrou o corpo relatou a cena triste que ele presenciou no local.>

Não esperava encontrar uma cena tão pesada. Uma cena de terror. Fico preocupado até na hora de dormir, porque não é uma cena que você vai esquecer de uma hora para a outra Amigo da família Um dos voluntários nas buscas

O corpo estava em estado de decomposição, em uma cova rasa e foi identificado pelo filho da vítima. Segundo a major da Polícia Militar Samiramis Baldotto Silva Lessa, para quem Iraci já prestou serviço, o corpo estava com as mesmas roupas que a diarista usava quando foi vista saindo de casa. De acordo com o investigador da Polícia Civil Walter Santana, o corpo estava com mãos e pés amarrados e apresentava sinais de violência.>

“Corpo foi violentado. Tem afundamento de crânio bilateral. Posteriormente, o corpo vai ser encaminhado para o IML para verificar outras lesões. Provavelmente, as lesões foram provocadas por um instrumento contundente. Os pés e mãos estavam amarrados com uma camisa branca, com as mãos para trás”, disse o investigador. >

Uma chave também foi encontrada junto ao corpo e um cartão de crédito de Iraci não foi localizado, mas a família dela informou que não havia movimentação de compras.>

Apelo

Uma das irmãs de Iraci disse que rezou muito esses dias para que a irmã fosse encontrada. "Pedi tanto ao senhor agora mesmo para mostrar ela do jeito que fosse, que nós estávamos descontrolados, todos nós, que Deus mostrasse ela como fosse, com ou sem vida, que mostrasse para nós", desabafou Lenir de Souza.>

O corpo de Iraci foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória e passará por exames mais detalhados para posteriormente ser liberado para a família.>

Buscas pela polícia e bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (30), policiais fizeram buscas por alguma pista do paradeiro de Iraci. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros também foram levados para a região, que fica na Rodovia Leste Oeste, na altura de Vale Encantado, em Vila Velha, mas o corpo da empregada doméstica só foi encontrado por amigos da família nesta quinta.>

Iraci de Souza Teixeira, conhecida como Graça, estava desaparecida desde a manhã de sábado (26) Crédito: Acervo pessoal

O desaparecimento

Iraci saiu de casa por volta das 8h15 para realizar o percurso que costumava fazer todos os sábados, conhecido como "reta do Vale", nas proximidades da Escola Municipal Joffre Fraga, e desapareceu. Os parentes estavam desesperados e fizeram buscas desde então, principalmente pela área de mata que fica às margens da rodovia. >

Correção 01/05/2025 - 12:43hrs Inicialmente a informação era de que o filho da vítima tinha encontrado o corpo dela. No entanto, dois amigos da família, que faziam buscas pela região, é que localizaram a vítima. O título e o texto foram corrigidos.

