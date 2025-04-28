Empregada doméstica sai para caminhar e desaparece em Vila Velha

A empregada doméstica Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, está desaparecida desde a manhã de sábado (26). Conhecida como Graça, ela foi vista pela última vez ao sair para caminhar na região de Jardim do Vale, no bairro Vale Encantado, próximo à Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha.

Segundo a família, Iraci saiu de casa por volta das 8h15 para realizar o percurso que costumava fazer todos os sábados, conhecido como "reta do Vale", nas proximidades da Escola Municipal Joffre Fraga. Um vídeo obtido pela reportagem (veja acima) mostra Iraci deixando o prédio onde mora. Desde então, ela não foi mais vista.

Iraci de Souza Teixeira, conhecida como Graça, está desaparecida desde a manhã de sábado (26) Crédito: Acervo pessoal

Segundo Thiago Moreira, genro da empregada doméstica, ela saía para caminhar todos os sábados no mesmo horário. Os familiares disseram não ter nenhuma suspeita sobre a causa do desaparecimento.

Por nota, a assessoria da Polícia Civil disse, na segunda-feira (28), que não tem a possibilidade de atualizar investigações em andamento nos feriados, pois, para realizar a consulta, depende do expediente administrativo das Delegacias Especializadas e Distritais, que operam de segunda a sexta-feira, em dias úteis. "Durante os finais de semana, feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações das Delegacias atendidas pela Central de Teleflagrante", disse.

Na terça-feira (29), a PC informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento ela não foi localizada.

"Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br , onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade", disse ela.

Familiares também confirmaram à reportagem que irão acompanhar as buscas nesta terça-feira. Segundo eles, ainda não há nenhuma informação sobre o que teria acontecido com Iraci.