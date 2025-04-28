Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família pede ajuda

Empregada doméstica sai para caminhar e desaparece em Vila Velha

Iraci de Souza Teixeira, conhecida como Graça, está desaparecida desde a manhã de sábado (26), quando foi vista saindo de casa para caminhar

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 14:33

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

28 abr 2025 às 14:33
A empregada doméstica Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, está desaparecida desde a manhã de sábado (26). Conhecida como Graça, ela foi vista pela última vez ao sair para caminhar na região de Jardim do Vale, no bairro Vale Encantado, próximo à Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha. 
Segundo a família, Iraci saiu de casa por volta das 8h15 para realizar o percurso que costumava fazer todos os sábados, conhecido como "reta do Vale", nas proximidades da Escola Municipal Joffre Fraga. Um vídeo obtido pela reportagem (veja acima) mostra Iraci deixando o prédio onde mora. Desde então, ela não foi mais vista.
Iraci de Souza Teixeira, conhecida como Graça, está desaparecida desde a manhã de sábado (26)
Iraci de Souza Teixeira, conhecida como Graça, está desaparecida desde a manhã de sábado (26) Crédito: Acervo pessoal
Segundo Thiago Moreira, genro da empregada doméstica, ela saía para caminhar todos os sábados no mesmo horário. Os familiares disseram não ter nenhuma suspeita sobre a causa do desaparecimento. 
Por nota, a assessoria da Polícia Civil disse, na segunda-feira (28), que não tem a possibilidade de atualizar investigações em andamento nos feriados, pois, para realizar a consulta, depende do expediente administrativo das Delegacias Especializadas e Distritais, que operam de segunda a sexta-feira, em dias úteis. "Durante os finais de semana, feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações das Delegacias atendidas pela Central de Teleflagrante", disse. 
Na terça-feira (29), a PC informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento ela não foi localizada.
"Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade", disse ela. 
Familiares também confirmaram à reportagem que irão acompanhar as buscas nesta terça-feira. Segundo eles, ainda não há nenhuma informação sobre o que teria acontecido com Iraci.

Correção

28/04/2025 - 6:00
Vale Encantado fica em Vila Velha e não em Cariacica, como foi publicado erroneamente na primeira versão deste texto. A reportagem foi corrigida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica desaparecidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados