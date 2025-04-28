Empregada doméstica sai para caminhar e desaparece em Vila Velha

A empregada doméstica Iraci de Souza Teixeira, de 66 anos, está desaparecida desde a manhã de sábado (26). Conhecida como Graça, ela foi vista pela última vez ao sair para caminhar na região de Jardim do Vale, no bairro Vale Encantado, próximo à Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha.
Segundo a família, Iraci saiu de casa por volta das 8h15 para realizar o percurso que costumava fazer todos os sábados, conhecido como "reta do Vale", nas proximidades da Escola Municipal Joffre Fraga. Um vídeo obtido pela reportagem (veja acima) mostra Iraci deixando o prédio onde mora. Desde então, ela não foi mais vista.
Segundo Thiago Moreira, genro da empregada doméstica, ela saía para caminhar todos os sábados no mesmo horário. Os familiares disseram não ter nenhuma suspeita sobre a causa do desaparecimento.
Por nota, a assessoria da Polícia Civil disse, na segunda-feira (28), que não tem a possibilidade de atualizar investigações em andamento nos feriados, pois, para realizar a consulta, depende do expediente administrativo das Delegacias Especializadas e Distritais, que operam de segunda a sexta-feira, em dias úteis. "Durante os finais de semana, feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações das Delegacias atendidas pela Central de Teleflagrante", disse.
Na terça-feira (29), a PC informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento ela não foi localizada.
"Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade", disse ela.
Familiares também confirmaram à reportagem que irão acompanhar as buscas nesta terça-feira. Segundo eles, ainda não há nenhuma informação sobre o que teria acontecido com Iraci.
Correção
28/04/2025 - 6:00
Vale Encantado fica em Vila Velha e não em Cariacica, como foi publicado erroneamente na primeira versão deste texto. A reportagem foi corrigida.