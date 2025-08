R$ 99 milhões

Ganhador da Mega será mais rico que 31 prefeituras do Espírito Santo

Prêmio multimilionário sorteado na última terça-feira (5) saiu para um apostador de Barra de São Francisco, cidade do Noroeste capixaba. Valor é maior que o PIB de duas cidades do ES

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 16:21

Já pensou ter em mãos um valor que corresponde a boa parte do orçamento de uma cidade? Ou ainda, ter dinheiro suficiente para pagar grandes obras, fazer investimentos e ainda sobrar uma grana? É o caso de um sortudo (ou sortuda) de Barra de São Francisco, que ganhou R$ 99.590.000,00 após apostar R$ 6 na Mega-Sena.>

A 'fezinha' registrada na cidade da Região Noroeste do Espírito Santo foi premiada na noite de terça-feira (5), O valor, só nesse município, pagaria a reforma de estradas, construção de escolas e unidades de saúde, modernização de indústrias ou até cobriria a receita de 31 cidades do Espírito Santo, sendo quatro dessas vizinhas (confira ao final da matéria). É ainda maior que o Produto Interno Bruto (PIB) de Divino de São Lourenço (R$ 82,58 milhões) e de Mucuri (R$ 96,75 milhões), conforme dados de 2021, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).>

Ganhador da Mega no ES faturou, sozinho, mais de R$ 99 milhões Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Se o montante sorteado fosse dos cofres públicos, por exemplo, o valor representaria quase 25% dos R$ 399.454.000,00 em investimentos anunciados para Barra de São Francisco no período de 2023 a 2028, segundo o Painel de Investimentos do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Representa ainda 44% do que o município arrecada e gasta no ano, segundo previsões orçamentárias de 2025, disponibilizadas no Painel de Controle do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES).>

O prêmio sorteado, inclusive, é duas vezes maior que a receita prevista para Vila Pavão, cidade vizinha à Barra de São Francisco, para 2025. No município, segundo o TCE-ES, o montante estimado para receitas neste ano é de R$ 48 milhões.>

>

A premiação é maior que o orçamento de, ao todo, quatro das seis cidades que fazem limites com Barra de São Francisco:>

Águia Branca: R$ 87 milhões ✔️

R$ 87 milhões ✔️ Água Doce do Norte: R$ 69,8 milhões ✔️

R$ 69,8 milhões ✔️ Mantenópolis: R$ 84,6 milhões ✔️



R$ 84,6 milhões ✔️ Ecoporanga: R$ 100 milhões ❌

R$ 100 milhões ❌ Vila Pavão: R$ 48,8 milhões ✔️

R$ 48,8 milhões ✔️ Nova Venécia: R$ 345,9 milhões ❌ >

O painel do Tribunal de Contas também mostra que o prêmio sorteado é ainda 110,44% maior que os R$ 47.324.586,96 recebidos por Barra de São Francisco do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em 2024.>

No recorte de receitas próprias do município, o prêmio é 23 vezes maior que os R$ 4.319.588,32 arrecadados com o IPTU no ano passado e 48 vezes os R$ 2.041.355,19 de Imposto sobre a Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI).>

Além disso, os R$ 99,5 milhões equivalem a 8,5% dos R$ 1,17 bilhão do Produto Interno Bruto (PIB) de Barra de São Francisco, economia dominada, principalmente, pelos setores de rochas naturais e de produção de café.>

O que daria para fazer em obras na cidade?

As cifras pagas pela Mega-Sena mostram que seria possível reformar, por 17 vezes, o 11º Batalhão da Polícia Militar ou construir parte da estrutura da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Governador Lindenberg por oito vezes.>

Para a reforma do batalhão, segundo o painel do Instituto Jones, o valor anunciado foi de R$ 5.826.000,00. Já para a construção do bloco educacional, de vestiários e de reservatórios na Escola Governador Lindenberg, o montante estipulado foi de R$ 12 milhões.>

O painel do IJSN ainda mostra que a Barra de São Francisco tem investimentos anunciados para três unidades de saúde que, somadas, demandariam R$ 6.973.000,00 dos cofres públicos. Ou seja, com o prêmio da Mega-Sena sorteado nesta terça, seria possível erguer pelo menos 14 postos de saúde. >

Outro exemplo do que poderia ser feito com o dinheiro é o recapeamento de ruas e de avenidas da cidade, trabalho que, segundo o IJSN, custaria R$ 3.629.000,00. Ainda seria possível pagar quase toda a implantação da estrada ES 320, no trecho do distrito de Santa Luzia de Mantenópolis (em Mantenópolis) até o entroncamento com ES 381, na entrada de Barra de São Francisco, já que a intervenção teve o custo estipulado em R$ 100 milhões, conforme a carteira de investimentos do Estado.>

Ainda segundo o painel do IJSN, no âmbito de investimentos privados, seria possível modernizar quase dez fábricas de uma indústria de transformação que anunciou a aquisição de R$ 10.350.000,00 para “maquinários nacionais, importados e obras civis”.>

O valor sorteado para o capixaba também pagaria, por exemplo, toda a obra do Mergulhão de Camburi, em Vitória (R$ 77,5 milhões), ou as obras do Binário da Rodovia do Sol (R$ 33,7 milhões), em Vila Velha — e, nos dois casos, ainda sobraria um bom dinheiro.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta