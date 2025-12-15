Negociação

Contas de luz atrasadas podem ser pagas em até 60 parcelas no ES

Campanha da distribuidora de energia para quitar dívidas vai até 30 de dezembro e inclui parcelamento em até 12 vezes sem juros

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:04

A campanha Luz Verde para Resolver quer facilitar negociações de dívidas em aberto Crédito: Fernando Madeira

Quem atrasou o pagamento da conta de luz neste ano vai ter uma forcinha para regularizar as dívidas no Espírito Santo. a distribuidora de energia EDP oferece parcelamento em até 60 vezes para entrar em 2026 sem débito. A iniciativa vai até o dia 30 de dezembro.

A campanha Luz Verde para Resolver possibilita que os débitos sejam quitados em até 12 parcelas, sem juros e correções. Para quem preferir pagar em mais parcelas, existe a chance de taxas reduzidas para quitar em até 21 vezes pelo cartão de crédito.

Já as famílias cadastradas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, do governo Federal, que concede desconto na fatura de energia elétrica, terão a opção de parcelar seus débitos em até 60 vezes, com entrada facilitada, isenção da taxa de negociação e correções.

Os clientes que já possuem débitos de negociações anteriores também terão flexibilidade para o acerto e renegociação de suas contas.

Como negociar?

Os consumidores podem obter informações sobre a campanha de negociação pelo site da EDP (www.edp.com.br) ou fazer contato pelo telefone 0800 721 0707. Para consulta de débitos e solicitação de código de barras para pagamento, o canal é o Whatsapp (27) 99772-2549.

Também é possível fazer acordos presenciais em uma das agências de atendimento da EDP. Para isso, é necessário que o cliente e titular da conta de luz esteja com um documento com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de endereço e uma fatura com o número da instalação. Já para realizar o parcelamento em nome de terceiros, é necessário possuir uma procuração legal.

Para a diretora da companhia, Vanessa Bonfim, a iniciativa pretende ajudar famílias a se organizarem financeiramente. “A campanha de negociação da EDP oferece condições especiais e diferenciadas no acordo de contas de energia em atraso. Por isso, é um momento que deve ser aproveitado, uma forma de finalizar o ano com a saúde financeira em dia”, afirma.

Serviço

Canais de atendimento:

Site da EDP: www.edp.com.br.



Telefone: 0800 721 0707



Whatsapp: (27) 99772-2549

Documentos para atendimento presencial:

Documento com foto (RG ou CNH)

Comprovante de endereço



Fatura com o número da instalação



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta