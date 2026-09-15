Três homens são baleados em ataque a tiros em mirante em Cariacica

Um dos baleados dirigia e o outro estava no banco traseiro. Ao chegarem à Avenida Tucano, no mesmo bairro, eles não conseguiram continuar o trajeto e pararam o veículo. Antes disso, o carro encostou levemente em outro automóvel.





No segundo veículo estavam uma mulher de 64 anos e os netos, de 8 e 13 anos, que voltavam da escola. Ninguém ficou ferido e, segundo a apuração da TV Gazeta, o automóvel teve apenas danos leves.





Os três baleados foram socorridos pelo Samu e levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Segundo a PM, eles estavam lúcidos e conversando no momento do atendimento. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.





Os feridos não informaram à polícia qual teria sido a motivação do ataque. A PM afirmou que a região é conhecida pela atuação do tráfico de drogas e considera a possibilidade de o crime ter relação com essa atividade.





A Polícia Civil foi procurada para informar mais detalhes sobre o caso. O texto será atualizado caso haja retorno.





*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.