AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Levados ao HEUE

Três homens são baleados em ataque a tiros em mirante em Cariacica

Segundo a PM, quatro homens passaram de carro atirando contra as vítimas; perícia encontrou mais de 50 cápsulas no local

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2026 às 21:07
Ataque a tiros deixa carro destruído e cápsulas espalhadas pela rua em São Conrado, em Cariacica
Ataque a tiros deixa carro destruído e cápsulas espalhadas pela rua em São Conrado, em Cariacica Isabelle Oliveira

Três homens foram baleados em um ataque a tiros na noite desta segunda-feira (14) no mirante do bairro São Conrado, em Cariacica. Testemunhas contaram à Polícia Militar que quatro homens passaram pelo local em um carro e atiraram contra as vítimas


O trio relatou à corporação que usava drogas quando os disparos começaram. Um dos homens conseguiu fugir por uma área de mata e foi localizado posteriormente pela PM. Os outros dois entraram em um carro, que continuou sendo atingido por disparos enquanto eles deixavam o mirante. 


Imagens mostram o carro com os vidros destruídos e várias marcas de tiros. Segundo a corporação, os disparos teriam sido feitos com pistola.  A perícia encontrou mais de 50 cápsulas no local.

Um dos baleados dirigia e o outro estava no banco traseiro. Ao chegarem à Avenida Tucano, no mesmo bairro, eles não conseguiram continuar o trajeto e pararam o veículo. Antes disso, o carro encostou levemente em outro automóvel.


No segundo veículo estavam uma mulher de 64 anos e os netos, de 8 e 13 anos, que voltavam da escola. Ninguém ficou ferido e, segundo a apuração da TV Gazeta, o automóvel teve apenas danos leves.


Os três baleados foram socorridos pelo Samu e levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Segundo a PM, eles estavam lúcidos e conversando no momento do atendimento. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.


Os feridos não informaram à polícia qual teria sido a motivação do ataque. A PM afirmou que a região é conhecida pela atuação do tráfico de drogas e considera a possibilidade de o crime ter relação com essa atividade. 


A Polícia Civil foi procurada para informar mais detalhes sobre o caso. O texto será atualizado caso haja retorno.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

Veja Também 

Maicon Coutinho Marques foi preso ao furtar uma loja e tentar fugir pelo telhado do estabelecimento no bairro Vila Palestina

Homem tenta furtar loja, foge pelo telhado, mas acaba preso em Cariacica

Artefato estava com as letras "BDC" inscritas

Granada é arremessada contra pátio da 14ª Companhia da PM na Serra

Trio foi localizado em uma casa no bairro Fátima, no domingo (13)

Operação termina com 3 presos e armas e drogas apreendidas em Jaguaré

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Polícia Militar Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Armandinho Fontoura.
Decisão do TJES pode colocar Armandinho de novo na disputa para a Assembleia
Lucelena dos Santos Souza, de 30 anos, foi morta asfixiada pelo companheiro em Vila Velha, no ES
Irmãos são presos suspeitos de matar mulher e simular suicídio em Vila Velha
Imagem de destaque
Nem todo HPV é igual: entenda por que identificar o tipo do vírus pode fazer diferença no tratamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados