Homem tenta furtar loja, foge pelo telhado, mas acaba preso em Cariacica

Um homem foi preso ao furtar uma loja e tentar fugir pelo telhado do estabelecimento no bairro Vila Palestina, em Cariacica, na Grande Vitória, na tarde de domingo (13). Após ter sido flagrado pelo proprietário, o suspeito, identificado como Maicon Coutinho Marques, de 25 anos, deitou no telhado e aguardou a chegada da Polícia Militar.
Ainda de acordo com o dono da loja, o mesmo homem teria roubado o local pelo menos quatro vezes nos últimos dois meses, causando um prejuízo de R$ 50 mil. Após ser detido, o suspeito confessou que já teria furtado a loja outras vezes.
Segundo o proprietário, ele foi avisado de que a loja estava sendo furtada pela empresa de videomonitoramento que faz a segurança no local. Com Maicon, foram encontradas três roçadeiras, ferramentas e uma quantia em dinheiro.
Nas outras ocasiões, o suspeito destruiu máquinas de ar-condicionado, danificou a estrutura da loja para roubar itens de cobre e até quebrou uma parede para retirar canos de refrigeração escondidos embaixo da alvenaria.
A Polícia Civil informou que Maicon Coutinho Marques foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o sistema prisional.
*Com informações do G1 ES