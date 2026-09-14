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Bairro Vila Palestina

Homem tenta furtar loja, foge pelo telhado, mas acaba preso em Cariacica

Segundo relato do proprietário, a loja foi furtada outras quatro vezes pela mesma pessoa nos últimos dois meses

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2026 às 15:28
Maicon Coutinho Marques foi preso ao furtar uma loja e tentar fugir pelo telhado do estabelecimento no bairro Vila Palestina
Maicon Coutinho Marques foi preso ao furtar uma loja e tentar fugir pelo telhado do estabelecimento no bairro Vila Palestina Reprodução | TV Gazeta

Um homem foi preso ao furtar uma loja e tentar fugir pelo telhado do estabelecimento no bairro Vila Palestina, em Cariacica, na Grande Vitória, na tarde de domingo (13). Após ter sido flagrado pelo proprietário, o suspeito, identificado como Maicon Coutinho Marques, de 25 anos, deitou no telhado e aguardou a chegada da Polícia Militar.


Ainda de acordo com o dono da loja, o mesmo homem teria roubado o local pelo menos quatro vezes nos últimos dois meses, causando um prejuízo de R$ 50 mil. Após ser detido, o suspeito confessou que já teria furtado a loja outras vezes.


Segundo o proprietário, ele foi avisado de que a loja estava sendo furtada pela empresa de videomonitoramento que faz a segurança no local. Com Maicon, foram encontradas três roçadeiras, ferramentas e uma quantia em dinheiro.


Nas outras ocasiões, o suspeito destruiu máquinas de ar-condicionado, danificou a estrutura da loja para roubar itens de cobre e até quebrou uma parede para retirar canos de refrigeração escondidos embaixo da alvenaria.


A Polícia Civil informou que Maicon Coutinho Marques foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o sistema prisional.


*Com informações do G1 ES

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