Saiba quem é e quem não é obrigado a votar nas Eleições 2026

A Constituição Federal estabelece que o voto é obrigatório, mas nem todos os cidadãos são, de fato, obrigados a comparecer às urnas.





Nas Eleições 2026, devem votar no dia 4 de outubro (e no dia 25 de outubro em caso de segundo turno) todas as pessoas alfabetizadas com 18 anos ou mais. Já para três grupos específicos, o voto é facultativo: jovens de 16 e 17 anos, pessoas com 70 anos ou mais e analfabetos.





Além de definir quem deve ir às urnas, a legislação também prevê consequências para quem é obrigado a participar da eleição e deixa de votar sem justificar a ausência. Entre elas, estão a aplicação de multa, restrições para obtenção da certidão de quitação eleitoral e, em alguns casos, até o cancelamento do título de eleitor.





O voto é obrigatório para: pessoas alfabetizadas com 18 anos ou mais;

O voto é facultativo para: jovens de 16 e 17 anos; pessoas com 70 anos ou mais; analfabetos.





Embora o voto seja opcional para alguns, todos os cidadãos podem exercer normalmente o direito de escolher seus representantes nas urnas.





Confira, a seguir, algumas respostas para as principais dúvidas sobre a obrigatoriedade do voto: