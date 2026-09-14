O que assistir na Netflix nesta semana? Veja 5 estreias de 14 a 20 de setembro 

Apesar das diferenças, Felix e Louis precisam aprender a trabalhar juntos enquanto enfrentam missões cada vez mais perigosas. A situação se complica com a presença de Mina Shen (Regina Lei), integrante da organização rival Yeh Yueh Tong. Ao mesmo tempo, essa facção se une a outros grupos em uma tentativa de destruir a estrutura mantida pela Ching He há um século. Entre operações secretas, disputas de poder e conflitos entre organizações rivais, a produção combina ação e humor com elementos da cultura tradicional dos templos taiwaneses.