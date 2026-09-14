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Qualificação

Obramax abre mais de 500 vagas em cursos de graça no ES

Oportunidades estão disponíveis para treinamentos presenciais e on-line

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 14:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 set 2026 às 14:40
Obramax o
Obramax irá ofertar cursos para profissionais da construção civil Divulgação

A Obramax, rede de atacarejo de materiais de construção, está com mais de 500 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional durante o mês de setembro, em Cariacica. As oportunidades contemplam treinamentos presenciais e on-line.


O objetivo das qualificações é preparar os trabalhadores para atender ao aumento da demanda por pequenas reformas e pinturas residenciais, que costuma crescer com a proximidade das festas de fim de ano.


Nesse contexto, a capacitação atua como uma ferramenta para a ampliação de renda e a valorização de pedreiros, pintores, eletricistas e instaladores, colaborando também para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Parte dos treinamentos presenciais será realizada na loja da rede em Cariacica. Além disso, haverá centenas de vagas para oficinas on-line, permitindo a atualização técnica de profissionais da construção civil de todo o Estado.


Os cursos abordam especialidades como instalação de interruptores, tomadas e fechaduras elétricas, além de diversas técnicas de pintura. Ao término das aulas, todos os participantes receberão certificado oficial.


As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo site da Academia de Profissionais. 

Curso presencial

  • Curso: Instalação de Sistemas de Controle de Acesso: Fechaduras Elétricas, Digitais e Videoporteiros

  • Data: 19 de setembro

  • Horário: das 9h às 14h 

Cursos on-line

  • Curso: Série Pintura: Técnicas de Pintura Criativa: Geometria, Faixas e Padrões Modernos

  • Data: 16 de setembro

  • Horário: das 18h às 19h 

  • Curso: Série Pintura: Acabamentos Premium: Alta Performance, Brilho, Texturas Finas e Efeitos Especiais

  • Data: 23 de setembro

  • Horário: das 18h às 19h

  • Curso: Série Pintura: Recuperação de Superfícies com Sela Trinca

  • Data: 30 de setembro

  • Horário: das 18h às 19h

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