Obramax abre mais de 500 vagas em cursos de graça no ES

A Obramax, rede de atacarejo de materiais de construção, está com mais de 500 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional durante o mês de setembro, em Cariacica. As oportunidades contemplam treinamentos presenciais e on-line.
O objetivo das qualificações é preparar os trabalhadores para atender ao aumento da demanda por pequenas reformas e pinturas residenciais, que costuma crescer com a proximidade das festas de fim de ano.
Nesse contexto, a capacitação atua como uma ferramenta para a ampliação de renda e a valorização de pedreiros, pintores, eletricistas e instaladores, colaborando também para o desenvolvimento socioeconômico da região.
Parte dos treinamentos presenciais será realizada na loja da rede em Cariacica. Além disso, haverá centenas de vagas para oficinas on-line, permitindo a atualização técnica de profissionais da construção civil de todo o Estado.
Os cursos abordam especialidades como instalação de interruptores, tomadas e fechaduras elétricas, além de diversas técnicas de pintura. Ao término das aulas, todos os participantes receberão certificado oficial.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo site da Academia de Profissionais.
- Curso: Instalação de Sistemas de Controle de Acesso: Fechaduras Elétricas, Digitais e Videoporteiros
Data: 19 de setembro
Horário: das 9h às 14h
- Curso: Série Pintura: Técnicas de Pintura Criativa: Geometria, Faixas e Padrões Modernos
Data: 16 de setembro
Horário: das 18h às 19h
- Curso: Série Pintura: Acabamentos Premium: Alta Performance, Brilho, Texturas Finas e Efeitos Especiais
Data: 23 de setembro
Horário: das 18h às 19h
- Curso: Série Pintura: Recuperação de Superfícies com Sela Trinca
Data: 30 de setembro
Horário: das 18h às 19h
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