Obramax abre mais de 500 vagas em cursos de graça no ES

A Obramax, rede de atacarejo de materiais de construção, está com mais de 500 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional durante o mês de setembro, em Cariacica. As oportunidades contemplam treinamentos presenciais e on-line.

O objetivo das qualificações é preparar os trabalhadores para atender ao aumento da demanda por pequenas reformas e pinturas residenciais, que costuma crescer com a proximidade das festas de fim de ano.

Nesse contexto, a capacitação atua como uma ferramenta para a ampliação de renda e a valorização de pedreiros, pintores, eletricistas e instaladores, colaborando também para o desenvolvimento socioeconômico da região.