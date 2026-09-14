ES tem mais de 5.540 vagas de emprego nesta segunda-feira (14)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.544 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (14). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas:1.646, sendo 436 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para supervisor operacional, coordenador financeiro, farmacêutico, auxiliar administrativo, técnico de manutenção, consultor comercial, auxiliar de logística, recepcionista, técnico de segurança do trabalho, soldador, entre outras chances. Confira as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 662. Há oportunidades para administrador de pessoal, alimentador de produção, assistente de vendas, auxiliar de logística, auxiliar de padeiro, caixa de loja, carregador, consultor de vendas, eletricista, manobrista, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 854. Há oportunidades para atendente de loja,auxiliar de armazenamento, auxiliar de contabilidade, expedidor de mercadoria, frentista, jardineiro, operador de caixa, técnico de programação e controle de serviço de manutenção, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 890. Há oportunidades para açougueiro, administrador de sistema operacional de rede, ajudante de cozinha, analista de contabilidade, assistente administrativo, atendente de clínica médica, conferente de carga e descarga, estofador de móveis, impressor de plásticos, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 337. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, cozinheiro de restaurante, engenheiro de projetos de telecomunicações, padeiro, técnico em nutrição, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 8. Há oportunidades para estágio em logística, conferente, auxiliar de mecânico de autos, cortador de pedras, auxiliar de limpeza, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 144. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de motorista, atendente de balcão, auxiliar de linha de produção, auxiliar operacional de logística, costureiro, soldador, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 103. Há oportunidades para ajudante de padeiro, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, carregador de caminhão, motorista de caminhão, operador de câmaras frias, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 187. Há oportunidades para ajudante de cozinha, assistente de produção contrução civil, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, enfermeiro assistencial, marinheiro auxiliar de convés, pedreiro, repositor, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 138. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, atendente recepcionista, auxiliar de obras, auxiliar de produção, eletricista industrial, encarregado de obra, motorista entregador, oficial polivalente, secretária, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 168. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar administrativo pcd, ajudante florestal, auxiliar de plataforma, ceramista, copeiro, instalador de esquadrias, motorista de ônibus, plataformista, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para artífice de manutenção, auxiliar de serviços de alimentação, coletor de resinas, camareira de hotel, garçom, farmacêutico, operador de prensa, pizzaiolo, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 15. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, consultor de vendas, encarregado de manutenção, faturista, vendedor porta a porta, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 324. Há oportunidades para ajudante de eletricista, assistente de engenharia, auxiliar de crédito, carregador e descarregador de caminhões, enfermeiro do trabalho, líder de bombeiros civil, promotor de vendas, repositor de mercadoria, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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