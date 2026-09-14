ES tem mais de 5.540 vagas de emprego nesta segunda-feira (14)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.





Vagas:1.646, sendo 436 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para supervisor operacional, coordenador financeiro, farmacêutico, auxiliar administrativo, técnico de manutenção, consultor comercial, auxiliar de logística, recepcionista, técnico de segurança do trabalho, soldador, entre outras chances. Confira as vagas.