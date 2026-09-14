Motorista de carro fica ferido em colisão com caminhão na ES 248, em Linhares

Um homem de 49 anos, identificado como Ronaldo de Souza Medeiro, foi preso suspeito de matar Elan Cardek Rodrigues de Jesus, de 43 anos, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. A prisão ocorreu no Pronto Atendimento de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no sábado (12), cinco meses após a data do crime.





De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em situação de rua. A Polícia Militar afirmou que imagens de monitoramento mostraram que o homem dormia em frente à rodoviária de Pedro Canário quando foi atacado com golpes de arma branca em 12 de abril deste ano.





A suspeita da Polícia Civil é de que o crime foi motivado por uma discussão entre a vítima e o suspeito no dia anterior ao crime. Segundo a corporação, as investigações foram encerradas em maio, com a solicitação da emissão de mandado de prisão preventiva contra Ronaldo.





O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus e, após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional, conforme informa a Polícia Civil.