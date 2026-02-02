Criança de três anos morre após se afogar em piscina de parque aquático em Guriri
Publicado em 02/02/2026 às 17h52
Uma menina de três anos morreu após se afogar em uma piscina de um parque aquático de Guriri, em São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (2).
Segundo a Polícia Militar, a criança estava acompanhada dos pais quando o acidente aconteceu. A criança foi levada em um veículo particular ao Hospital Estadual Roberto Silvares, mas teve o óbito confirmado.
A Polícia Civil informou que o corpo será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.