Criança de três anos morre após se afogar em piscina de parque aquático em Guriri

A menina foi socorrida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, mas teve o óbito confirmado no Roberto Silvares Crédito: Douglas Abreu

Uma menina de três anos morreu após se afogar em uma piscina de um parque aquático de Guriri, em São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (2).

Segundo a Polícia Militar, a criança estava acompanhada dos pais quando o acidente aconteceu. A criança foi levada em um veículo particular ao Hospital Estadual Roberto Silvares, mas teve o óbito confirmado.