Carro capota e interdita faixa da Rodovia do Contorno em Cariacica

Uma criança de 11 anos morreu afogada em um parque aquático de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso foi registrado na tarde de sábado (12).





O Corpo de Bombeiros relatou que prestou suporte à vítima, que foi colocada na ambulância e, em seguida, transferida para uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Segundo a corporação, apesar das diversas tentativas de reanimação, a vítima não resistiu e morreu.





A Polícia Científica informou que o corpo da vítima, um menino, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde passou por necropsia e foi liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.



A reportagem de A Gazeta também entrou em contato, via mensagem, com o Guriri Beach Acqua Park, mas, até a publicação da matéria, ainda não havia obtido retorno. O espaço segue aberto caso a administração do parque aquático queira se manifestar.





Neste domingo, em sua rede social, o parque comunicou que não iria funcionar (veja abaixo). Outro caso parecido aconteceu em 3 de fevereiro deste ano, há apenas sete meses, também no parque aquático em Guriri. Na data, uma menina de 3 anos morreu após se afogar na piscina.



