AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Flávio Bolsonaro: terça-feira será um dos dias mais importantes nos últimos anos para o Brasil
Eleições 2026

Flávio Bolsonaro: terça-feira será um dos dias mais importantes nos últimos anos para o Brasil

Candidato à Presidência pelo PL voltou a defender o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do STF

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 19:10

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

14 set 2026 às 19:10

SÃO PAULO - O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou a defender nesta segunda-feira (14) o afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo ele, o julgamento sobre a abertura de inquérito contra o ministro representa um "dia importante".

"Amanhã (terça-feira, 15) será um dos dias mais importantes dos últimos anos no Brasil. É o início de um julgamento que tenho certeza que vai fazer com que o Alexandre de Moraes seja oficialmente investigado com tudo que já veio à tona", declarou a jornalistas, durante visita a Belém (Pará).

"Não há mais nenhuma dúvida que, pelo menos o Supremo, a maioria do Supremo no plenário tem a obrigação de autorizar o início de investigação contra ele. Ele precisa ser afastado", falou.

Flávio voltou a se dizer a favor da retirada de sigilo de outros inquéritos, como o da fake news e o que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Leia Mais Sobre o Caso 

Neymar, Vini Jr., Casimiro e Galvão Bueno são notificados por publicidades de bets

Flávio Bolsonaro: terça-feira será um dos dias mais importantes nos últimos anos para o Brasil

Desconfiança com o STF cresce 10 pontos e alcança 56%, aponta pesquisa Quaest

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro Eleicões 2026 Política Alexandre de Moraes STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nem todo HPV é igual: entenda por que identificar o tipo do vírus pode fazer diferença no tratamento
Imagem de destaque
Capitão Assumção tem candidatura à Assembleia do ES barrada pela Justiça Eleitoral
Marataízes, no Litoral Sul do ES
Praça da Barra, em Marataízes, recebe mutirão de serviços nesta quinta-feira (17)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados