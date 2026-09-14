Desfralde na escola: por que família e educadores precisam caminhar juntos?

Segundo Lilian Murad Bruner, mestre em educação e diretora de Educação Infantil do Colégio Visconde de Porto Seguro, em São Paulo e Valinhos, o desfralde (controle esfincteriano) deve ser compreendido como uma conquista gradual de autonomia, intimamente ligada à maturação biológica e à prontidão neurológica da criança. A tentativa de antecipar esse momento por meio de cobranças ou conveniências de calendário pode gerar ansiedade e prolongar o período de transição. “O desfralde é uma conquista de autonomia que respeita a prontidão biológica e o amadurecimento neurológico de cada criança”, afirma a educadora.