Mirando vendas para Nordeste e Sudeste, Argalit amplia produção

A Argalit, importante indústria de tintas, massas e argamassas do Espírito Santo, está de olho na ampliação de mercado para fora do Espírito Santo e vem fazendo aportes importantes em sua linha de produção, que fica em Viana. A empresa acaba de concluir um investimento que irá ampliar a sua produção geral em mais de 10%, sendo que a linha de massas será aumentada em 30% e a de tintas industriais em 40%. A capacidade da fábrica sairá de 25 milhões de litros por ano para quase 30 milhões de litros por ano.



"A Argalit já está em outros estados, mas queremos aumentar a nossa posição. O investimento atual foi feito observando os mercados do Sudeste e do Nordeste. A gente tem observado uma demanda de mercado por massas e tintas industriais, por isso fizemos a ampliação da nossa linha. A nossa capacidade no segmento industrial aumentará em 40%, é algo bastante relevante", assinalou Raphael Cassaro, CEO do Grupo Argalit Tintas e Argamassas.



O segmento industrial, embora seja menor, cresceu, em 2025, mais que o de tintas imobiliárias. No geral, a expansão, de acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), foi de 1,2%, sendo que o segmento imobiliário avançou 0,4%. As tintas para indústria viram seu volume de vendas aumentar 3,6%. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de tintas.



Fundada em 1982, a Argalit é a 12ª maior fabricante de tintas do país.