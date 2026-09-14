AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Mirando vendas para Nordeste e Sudeste, Argalit amplia produção

Fundada em 1982, a capixaba Argalit é a 12ª maior fabricante de tintas do país. O parque industrial fica em Viana

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

14 set 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Linha de produção de massas da Argalit, em Viana Divulgação/Argalit

A Argalit, importante indústria de tintas, massas e argamassas do Espírito Santo, está de olho na ampliação de mercado para fora do Espírito Santo e vem fazendo aportes importantes em sua linha de produção, que fica em Viana. A empresa acaba de concluir um investimento que irá ampliar a sua produção geral em mais de 10%, sendo que a linha de massas será aumentada em 30% e a de tintas industriais em 40%. A capacidade da fábrica sairá de 25 milhões de litros por ano para quase 30 milhões de litros por ano.

"A Argalit já está em outros estados, mas queremos aumentar a nossa posição. O investimento atual foi feito observando os mercados do Sudeste e do Nordeste. A gente tem observado uma demanda de mercado por massas e tintas industriais, por isso fizemos a ampliação da nossa linha. A nossa capacidade no segmento industrial aumentará em 40%, é algo bastante relevante", assinalou Raphael Cassaro, CEO do Grupo Argalit Tintas e Argamassas.

O segmento industrial, embora seja menor, cresceu, em 2025, mais que o de tintas imobiliárias. No geral, a expansão, de acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), foi de 1,2%, sendo que o segmento imobiliário avançou 0,4%. As tintas para indústria viram seu volume de vendas aumentar 3,6%. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de tintas.

Fundada em 1982, a Argalit é a 12ª maior fabricante de tintas do país.

Veja Também 

Rede Gazeta

Aos 98, Rede Gazeta mira o futuro sem perder a essência

Prédios

Gestora capixaba lança fundo imobiliário na Bolsa de Valores

Imagem de destaque

Grupo capixaba vai construir hidrelétrica em São Mateus

Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.

Apex consegue reverter decisão do BTG na Justiça

Imagem de destaque

Aonde Suzano e Imetame querem chegar

UVV

Negócio fechado: UVV tem novo dono

Imagem de destaque

O desafio estratégico que a indústria de rochas tem pela frente

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Indústria Espírito Santo Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Thiago Rodrigues começou na Globo em 2002 com uma participação especial em 'Malhação'.
Ator Thiago Rodrigues retorna à Globo em ‘Avenida Brasil 2’ após quase dez anos
ES Construção Brasil vai trazer palestrantes e empresas para discutir soluções e tendências da indústria da construção
Patrimônio de afetação: o importante pilar da segurança na incorporação imobiliária
Imagem de destaque
Áudio de Renan Santos a Daniel Vorcaro foi criado por IA e não foi vazado pelo Intercept

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados