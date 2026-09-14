Luana Dourado e Nicolle Calheiros brilham no Wahine Bodyboarding Pro

Luana Dourado e Nicolle Calheiros foram os grandes destaques do terceiro dia do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra. A portuguesa foi a melhor atleta da categoria Júnior, com duas notas 8,50 e 17,00 pontos de somatório. Entre as profissionais, a carioca alcançou a maior nota do dia, um 9,00, em uma disputa que também começa a encaminhar a definição do título mundial entre a brasileira Luna Hardman e a japonesa Namika Yamashita.





Na categoria Júnior, Luana Dourado encontrou as melhores ondas de sua bateria e conseguiu transformar as condições do mar em uma atuação consistente. As duas notas 8,50 foram as maiores da categoria no terceiro dia e levaram a portuguesa ao maior somatório da disputa, com 17,00 pontos.





"Eu achei que as ondas estavam divertidas, consegui encontrar duas ondas boas para fazer o meu bodyboarding e estou muito feliz com a minha performance hoje. Vou continuar a dar o meu melhor para conseguir atingir o meu objetivo", disse Luana.





A brasileira Sophia Veiga, de Saquarema (RJ), também teve uma atuação de destaque. Aos 12 anos, ela abriu sua bateria com uma onda avaliada em 8,50 e terminou com 15,00 pontos, resultado das notas 8,50 e 6,50.





"Minha bateria foi muito boa, consegui um 8,50 na minha primeira onda, abrindo a bateria. Tô muito feliz com isso e mais confiante pra próxima bateria. Vamos com tudo para o Round 3", comemorou Sophia.





Atual campeã da categoria Júnior, Alice Teotónio, de Portugal, somou 14,00 pontos, com notas 7,50 e 6,50. A atleta disputa o Wahine também entre as profissionais e vê a experiência nas duas categorias como uma oportunidade de ganhar rodagem.





"Acho que vai ser muito bom para praticar e competir mais e obter mais experiência. Embora meu objetivo seja vencer novamente a categoria Junior, estou muito feliz de estar em ambas", afirmou Alice.





Recorde de inscritas na Júnior





A categoria Júnior tem 24 atletas inscritas nesta edição, o maior número da história do evento. O crescimento da disputa reforça a importância do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro na formação da nova geração do bodyboarding feminino.





Criada para ampliar o espaço das jovens atletas no cenário internacional, a categoria permite que competidoras ainda em formação enfrentem diferentes estilos e ganhem experiência em uma competição de nível mundial.





Nicolle faz maior nota entre as profissionais





Na categoria Pro Women, Nicolle Calheiros foi quem encontrou a onda mais bem avaliada do dia. A carioca recebeu 9,00 pontos e terminou sua bateria com 15,00, somando também uma nota 6,00.





O resultado chega em um momento importante da competição. O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro é a quarta e decisiva etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino, e a disputa entra agora nas fases que podem definir tanto as vencedoras da etapa quanto a campeã da temporada.





Luna precisa chegar à final para ser campeã





A disputa pelo título mundial está restrita a duas atletas: Luna Hardman e Namika Yamashita. A situação matemática é favorável à japonesa.





Luna precisa chegar à final para conquistar o campeonato mundial. Caso seja eliminada antes da decisão, Namika será automaticamente campeã.





A japonesa, por sua vez, precisa apenas alcançar as quartas de final para garantir matematicamente o título, independentemente do resultado obtido posteriormente na competição.





Com isso, a definição do Mundial ainda não ocorrerá antes da rodada de repescagem. Os resultados das próximas baterias poderão alterar o cenário da disputa pelo campeonato.





Quinta-feira terá 14 baterias





A programação desta quinta-feira será ainda mais movimentada em Jacaraípe. A categoria Júnior terá as disputas do Round 3, enquanto a Pro Women avançará pelos Rounds 3 e 4.





Serão 14 baterias ao longo de aproximadamente 5h50min de competição: seis pelo Round 3 da Júnior, quatro pelo Round 3 da Pro e outras quatro pelo Round 4 da categoria profissional.





Com a competição se aproximando das fases decisivas, a Praia do Solemar passa a ser palco de duas disputas paralelas: a busca pelas melhores colocações no Wahine e a corrida definitiva pelo título mundial entre Brasil e Japão.



