Jogos do futebol profissional capixaba tiveram seis pagantes

O dia 16 de agosto de 2026 ficou na história do futebol capixaba. Nesse dia, pela Série B do Estadual, apenas seis torcedores compraram ingresso para ver o jogo Sport 4 x 1 Pinheiros, no Estádio Robertão, na Serra. O público só foi um pouco maior porque outros 12 ingressos foram oferecidos de cortesia aos espectadores.





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A receita bruta da partida foi de R$ 180, resultado da venda dos seis ingressos a R$ 30 (inteira). O total de despesas chegou a R$ 3.549,90; portanto,o prejuízo foi de R$ 3.369,90, de acordo com o boletim financeiro da Federação de Futebol do ES (FES).





A propósito, ainda foram devolvidos à FES 68 ingressos de cortesia, bem como 294 bilhetes de ingresso com preço cheio (inteira) e 300 de meia-entrada - total de 662 ingressos não utilizados.



