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Coluna Leonel Ximenes

Jogos do futebol profissional capixaba tiveram seis pagantes

Primeira fase da Série B do Estadual registrou média de público de 183 pagantes

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

16 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Lance do jogo Sport 4 x 1 Pinheiros, no Estádio Robertão, na Serra, que atraiu apenas seis pagantes
Lance do jogo Sport 4 x 1 Pinheiros, no Estádio Robertão, na Serra, que atraiu apenas seis pagantes Reprodução/FES TV

O dia 16 de agosto de 2026 ficou na história do futebol capixaba. Nesse dia, pela Série B do Estadual, apenas seis torcedores compraram ingresso para ver o jogo Sport 4 x 1 Pinheiros, no Estádio Robertão, na Serra. O público só foi um pouco maior porque outros 12 ingressos foram oferecidos de cortesia aos espectadores.


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A receita bruta da partida foi de R$ 180, resultado da venda dos seis ingressos a R$ 30 (inteira). O total de despesas chegou a R$ 3.549,90; portanto,o prejuízo foi de R$ 3.369,90, de acordo com o boletim financeiro da Federação de Futebol do ES (FES).


A propósito, ainda foram devolvidos à FES 68 ingressos de cortesia, bem como 294 bilhetes de ingresso com preço cheio (inteira) e 300 de meia-entrada - total de 662 ingressos não utilizados.


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Dois dias depois, o mesmo número de torcedores pagantes (seis) foi registrado na partida CET 0 x 5 Audax São Mateus, no dia 18 de agosto, no Estádio Justiniano de Mello e Silva, em Colatina. Pelo boletim financeiro da FES, foram vendidos cinco ingressos a R$ 20 (inteira) e um de meia-entrada (R$ 10).


O total arrecadado na partida foi R$ 110 ante uma despesa total de R$ 5.311,40. Resultado: déficit de R$ R$ 5.210,40. Foram devolvidos 595 ingressos de inteira e outros 379 destinados à meia-entrada. Em relação aos ingressos de cortesia, foram utilizados seis e 39 não foram aproveitados.

MÉDIA DE PÚBLICO

A primeira fase da Série B teve média de público de 183 pagantes. O maior público foi de 866 pagantes, no Sumaré (Estrela 1 x 1 Rive), seguido de Estrela 2 x 0 Sport (790 pagantes), Audax 1 x 0 Linhares (656 pagantes), Audax 4 x 0 Doze (560 pagantes), Tupy 0 x 1 Estrela (557 pagantes).


Os cinco menores públicos: Sport 4 x 1 Pinheiros (seis pagantes), CET 0 x 5 Audax São Mateus (seis pagantes), Grêmio Laranjeiras 5 x 0 CTE (oito pagantes), Linhares 3 x 0 Doze (12 pagantes) e Sport 5 x 1 Tupy (16 pagantes).


Boletim financeiro do jogo Sport 4 x 1 Pinheiros, que teve um déficit de R$ 3.369,90
Boletim financeiro do jogo Sport 4 x 1 Pinheiros, que teve um déficit de R$ 3.369,90 Divulgação/FES
A FINAL DA ESPERANÇA

Mas ainda há esperança de dias melhores no futebol capixaba: as duas partidas finais da Série B do Capixabão, entre Estrela x Linhares, estão previstas para os dois próximos domingos (20 e 27). O primeiro confronto será em Jaguaré, com mando de campo do Linhares.


A disputa do título será dia 27, no Sumaré, em Cachoeiro, com o mando de campo do Estrela, que fez a melhor campanha da fase de classificação.

 A previsão é a de que, devido à grande paixão do torcedor cachoeirense pelo futebol, essa partida da Segundinha registre o maior público do futebol capixaba em 2026.


Até o momento, o maior público foi Desportiva 1 x 1 Rio Branco, no Estádio Engenheiro Araripe, no dia 27 de janeiro, pela quinta rodada da Série A, com 4.523 torcedores. O total de público da Série A foi de 35.902 presentes, com média de de 623 torcedores por jogo.


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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