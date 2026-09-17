Julia e Ticy Chieppe celebram 15 anos de moda com festa em Vitória

Prêmio

Doutorando e mestre em Direito Tributário, o advogado Samir Nemer recebeu o prêmio de destaque especial da Escola de Direito de São Paulo da FGV pelo trabalho desenvolvido durante o mestrado. A pesquisa, voltada aos créditos acumulados de ICMS na exportação, foi posteriormente publicada em livro e hoje integra a bibliografia recomendada do Mestrado e Doutorado da UERJ na área de tributação do petróleo, gás natural e energia.







Em São Paulo

Raphael Boldt, sócio do BKM Advogados, participa da Imersão Criminal Player – Cautelares, Cripto e Lavagem de Dinheiro, em São Paulo. Ele estará entre os palestrantes do painel “Medidas Cautelares Patrimoniais no Processo Penal”. Promovido pela Criminal Player Academia, o encontro reúne especialistas para discutir temas contemporâneos e de alta complexidade do Direito Penal.



Arthur Igreja em Vix

Vitória será palco do II Fórum Capixaba de Administração do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES), que reunirá nomes de destaque como Arthur Igreja, palestrante internacional que palestra em mais de 150 eventos por ano como o TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul. O evento é gratuito e acontecerá amanhã (17), no Ferrari Eventos, em Vitória. Com o tema “Administração na era da inteligência ampliada: pessoas, dados, decisão”, o encontro vai reunir profissionais, especialistas e lideranças para discutir as transformações que estão impactando a gestão e a tomada de decisão nas organizações.





Mutirão

A Eco Vaz, braço de sustentabilidade da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, promove no dia 19 de setembro, a partir das 8h, um mutirão voluntário de limpeza na Praia D’Ulé, em Guarapari. Idealizada pelo empresário Douglas Vaz, a ação será realizada no Dia da Árvore e contará também com o plantio de mudas para arborização urbana e recuperação da vegetação de restinga. Os voluntários terão ponto de apoio com água, protetor solar, luvas e materiais para a coleta.





Tatuagem e pele

A preocupação com a saúde da pele vem ganhando cada vez mais espaço entre profissionais da tatuagem, que buscam ampliar seus conhecimentos para além da técnica e oferecer procedimentos mais seguros aos clientes. Atenta a essa necessidade, a tatuadora Kessy Borges promove, no dia 18 de setembro, das 14h às 17h, o workshop “Pele & Tatuagem”, voltado para tatuadores. Como parte da proposta, Kessy convidou a dermatologista Dra. Karla Lessa para trazer o olhar médico para questões que fazem parte da rotina dos tatuadores.