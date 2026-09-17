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Renata Rasseli

Julia e Ticy Chieppe celebram 15 anos de moda com festa em Vitória

Irmãs e empresárias receberam amigas e clientes nesta terça-feira (15), na Duett, na Aleixo Netto

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

17 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Júlia Chieppe e Ticy Chieppe
Júlia Chieppe e Ticy Chieppe celebraram 15 anos de Duett nesta terça-feira (15), na Aleixo Netto.  Mônica Zorzanelli

Queridas de RR, as irmãs e empresárias Julia e Ticy Chieppe celebraram 15 anos da Duett, referência no mercado de moda de Vitória, nesta terça-feira (15), com coquetel na Aleixo Netto. A dupla recebeu amigas e clientes que fazem parte da história da loja. E a DJ Larissa Tantan animou o happening. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 

Na Acaps 1 
Marcus Buaiz, Eduarda Buaiz, Flavia Gama e Flavio Schiavone
Marcus Buaiz, Eduarda Buaiz, Flavia Gama e Flavio Schiavone: no estande da Buaiz Alimentos na Acaps 2026  Camilla Baptistin

Exposição

Diálogo entre arte e natureza

Ana Carolina, Luiz Vitor e Luciana Morales recebem convidados nesta quinta-feira (17) para a abertura da Ocupação Casa 5, encontro da Sólida Empreendimentos com a Particular Galeria. Idealizada por Tatiana Coutinho, a exposição reúne obras de Dudu Garcia e Marina Rodrigues em um endereço especial: o Botanical Exclusive Home, na Prainha, em Vila Velha. Concebido em diálogo com a natureza e a paisagem do entorno, o projeto tem na privacidade, no bem-estar e em uma forma mais reservada de morar, dentro da cidade, alguns de seus principais conceitos. A abertura será das 16h às 21h, com a presença dos artistas.

Na Acaps 2 
Américo Buaiz e Café Lindenberg
Américo Buaiz e Café Lindenberg: encontro na Acaps 2026 Camilla Baptistin

Concerto

Cultura e memória afetiva

Clássicos como “Aquarela do Brasil”, “Trem das Onze” e “Insensatez” ganham novas vozes no concerto "Brasil de Todos os Tempos", que será apresentado pelo Coral MedSênior no dia 1º de outubro, no Teatro do Sesi, em Vitória, um evento institucional. O espetáculo celebra o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. Composto por 50 coristas, o grupo transforma a música em um encontro de gerações, memórias e histórias de vida, mostrando que nunca é tarde para descobrir novos talentos e fortalecer vínculos por meio da arte. O projeto é viabilizado pela Lei de incentivo à Cultura (Lei Rouanet) com o patrocínio da MedSênior e realizado pela Coppo Consultoria e Projetos.

Nova parceria
Nova parceria no mercado de Benefícios
Casemiro Ramos, presidente do Clube Pres, e Adilson Pacheco, diretor comercial, estiveram na Tokio Marine Brasil para firmar uma nova parceria do mercado de benefícios. Agora, a seguradora para a integrar o rol de parceiras do Clube Pres no país. Com experiência de três décadas no mercado de seguros, o Clube Pres reforça o compromisso em ampliar a proteção e as oportunidades para corretores, empresas e parceiros. Na foto, estão: Nancy Rodrigues, diretora-técnica e de Produtos Vida da Tokio Marine Brasil; Adilson Pacheco, diretor comercial do Clube Pres; Marcelo Goldman, vice-presidente da Tokio Marine Brasil; Casemiro Ramos, presidente do Clube Pres; e Marcos Kobayashi, diretor comercial Varejo e Vida da Tokio Marine Brasil.
 Divulgação

Prêmio
Doutorando e mestre em Direito Tributário, o advogado Samir Nemer recebeu o prêmio de destaque especial da Escola de Direito de São Paulo da FGV pelo trabalho desenvolvido durante o mestrado. A pesquisa, voltada aos créditos acumulados de ICMS na exportação, foi posteriormente publicada em livro e hoje integra a bibliografia recomendada do Mestrado e Doutorado da UERJ na área de tributação do petróleo, gás natural e energia.



Em São Paulo
Raphael Boldt, sócio do BKM Advogados, participa da Imersão Criminal Player – Cautelares, Cripto e Lavagem de Dinheiro, em São Paulo. Ele estará entre os palestrantes do painel “Medidas Cautelares Patrimoniais no Processo Penal”. Promovido pela Criminal Player Academia, o encontro reúne especialistas para discutir temas contemporâneos e de alta complexidade do Direito Penal.  

Arthur Igreja em Vix
Vitória será palco do II Fórum Capixaba de Administração do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES), que reunirá nomes de destaque como Arthur Igreja, palestrante internacional que palestra em mais de 150 eventos por ano como o TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul. O evento é gratuito e acontecerá amanhã (17), no Ferrari Eventos, em Vitória. Com o tema “Administração na era da inteligência ampliada: pessoas, dados, decisão”, o encontro vai reunir profissionais, especialistas e lideranças para discutir as transformações que estão impactando a gestão e a tomada de decisão nas organizações.


Mutirão

A Eco Vaz, braço de sustentabilidade da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, promove no dia 19 de setembro, a partir das 8h, um mutirão voluntário de limpeza na Praia D’Ulé, em Guarapari. Idealizada pelo empresário Douglas Vaz, a ação será realizada no Dia da Árvore e contará também com o plantio de mudas para arborização urbana e recuperação da vegetação de restinga. Os voluntários terão ponto de apoio com água, protetor solar, luvas e materiais para a coleta.


Tatuagem e pele

A preocupação com a saúde da pele vem ganhando cada vez mais espaço entre profissionais da tatuagem, que buscam ampliar seus conhecimentos para além da técnica e oferecer procedimentos mais seguros aos clientes. Atenta a essa necessidade, a tatuadora Kessy Borges promove, no dia 18 de setembro, das 14h às 17h, o workshop “Pele & Tatuagem”, voltado para tatuadores. Como parte da proposta, Kessy convidou a dermatologista Dra. Karla Lessa para trazer o olhar médico para questões que fazem parte da rotina dos tatuadores.

Jantar
Laudiceia Cypreste, Geane Resende e Júnior Grecco
Geane Resende promoveu mais uma edição do tradicional Jantar de Empresários de Cariacica, que chegou em sua 9ª edição. O encontro aconteceu no dia 14 de setembro, no Cerimonial La Bela, em São Francisco, reunindo empresários e empreendedores para uma noite de conexão e networking. Na foto, Geane Resende é ladeada pelos empresários Laudiceia Cypreste e Júnior Grecco. Ronaldo Cobra

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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